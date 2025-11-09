護眼不靠昂貴保健品！醫師揭葉黃素、魚油真相

近年民眾長時間使用手機、平板與電腦，導致「近視合併老花」的患者逐漸增加。眼科醫師提醒，近距離用眼時間過長會使眼睛的調焦能力提早退化，不少人30多歲就出現老花徵兆。想要延緩視力退化，最有效的方法不是依賴護眼產品，而是養成定期休息、均衡飲食與防曬保護的習慣。

鐳射手術與眼鏡矯正 各有適應族群

長庚醫院眼神經科主治醫師林睿彥說明，雷射手術雖技術成熟，但仍屬侵入性治療，適合有特定需求、且眼睛條件符合的患者。若能以眼鏡改善視力問題，仍是最安全、最簡單的方式。雷射後可能出現乾眼、夜間光暈、眩光等副作用，也可能因角膜光圈改變產生光學差異。

林睿彥指出，有些患者20多歲接受近視雷射，到了40歲因老花眼出現，會感覺「看近不清楚」。這並非手術失敗，而是隨年齡自然出現的生理變化。若要再次以雷射矯正老花，效果不一定可預期，因此多數人仍會選擇配戴老花眼鏡。

多焦點鏡片減少換眼鏡困擾

針對同時有近視與老花的人，林睿彥說，傳統單焦鏡片只能看清楚某個距離，看遠或看近都需更換眼鏡。多焦點鏡片則能同時應付不同焦距，如看電腦、閱讀與遠距離視線，有助於減少換鏡頻率。

林睿彥強調，配戴眼鏡不會導致「眼睛變懶」或退化，視力變差多是年齡使對焦能力下降所致，與是否戴鏡無關。

藍光過濾鏡片研究仍無共識

針對「濾藍光眼鏡是否能保護視網膜」的疑問，林睿彥指出，目前國際上仍無明確結論。高強度藍光確實在動物實驗中會造成視網膜損傷，但日常生活中所接觸的藍光量遠低於此標準。

林睿彥說：「藍光其實對調節生理時鐘也有正面作用，若完全阻隔，反而可能影響睡眠節律。」包括美國與台灣眼科醫學會在內，目前皆未有「必須濾藍光」的建議。

日常護眼原則：休息、飲食、防曬

林睿彥提醒，長時間近距離使用3C產品時，應定時讓睫狀肌放鬆。工作或閱讀每30分鐘應起身活動、眺望遠方。此外，均衡飲食對視力健康同樣重要，蔬果、深綠葉菜、魚類及堅果都有助維持黃斑部與淚膜健康。「不用刻意補充昂貴的保健品，只要飲食均衡就足夠。」

葉黃素效果有限 魚油對乾眼有幫助

針對常見的護眼營養品，林睿彥指出，葉黃素最初是針對已罹患黃斑部病變患者的研究配方，能減緩病變惡化，但目前並無足夠證據顯示對一般健康族群有預防作用。

至於魚油中富含的Omega-3脂肪酸，則在乾眼症的臨床指引中被認為具有改善症狀的效果，適量補充可考慮作為日常保健。