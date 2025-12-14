護眼食材大公開！每天吃2碗深綠色蔬菜 近視風險降3成
國內最新調查發現，國小學童近視率突破4成，而每天攝取深綠色蔬菜量達2碗者，近視風險可減少3成。
國小學童近視率逾4成 這縣市最高
癌症關懷基金會發布「國小學童飲食習慣問卷調查」，對象橫跨全台10縣市、逾2.5萬名國小3到6年級學童，結果發現，近視率竟突破40％。
其中近視率較低的縣市，為台東縣14.9％、花蓮縣25.8％，其餘的雲林縣、屏東縣、台北市、新竹縣的近視率逾3成，而台中市、新北市、高雄市、苗栗縣，近視率更達4成以上。
調查進一步發現，每天攝取深綠色蔬菜量達2碗，近視風險比不吃菜少3成，而有戶外活動習慣的學童，近視風險比完全沒有戶外活動的孩子低了10～20％。以年齡、性別分析發現，年紀越大、近視風險明顯增加，而國小3到6年級女生的近視風險是男生的1.1倍。
護眼這樣吃 效果更好
癌症關懷基金會營養師徐佩瑜指出，深綠色蔬菜是眼睛的「天然防護罩」，富含葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素、維生素C等關鍵護眼營養素，而不同營養素有不同功能，如過濾藍光、抗氧化、預防乾眼症、延緩眼睛老化等。
徐佩瑜點名，護眼必吃的深綠色蔬菜，包括：羽衣甘藍、菠菜、芥藍菜、山茼蒿、油菜心、糯米椒、青椒，以及深黃紅色蔬菜，如胡蘿蔔、紅椒、黃椒，也是護眼CP高的選擇。另外，全榖雜糧類的地瓜、南瓜，也是護眼的好朋友。
徐佩瑜也說，除了選對蔬菜，料理方式也有小祕訣，如羽衣甘藍、菠菜、芥藍菜、山茼蒿、油菜心，可用油水拌炒，或汆燙後拌入橄欖油的方式，讓葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素的吸收效果最大化。
亮眼蔬果昔 喝一杯有效護眼
徐佩瑜提供一款「亮眼蔬果昔」，一次可喝下9種蔬果，對護眼很有幫助。
亮眼蔬果昔
食材（1人份）
紅鳳菜30克、紫高麗菜苗5克、甜菜根20克、胡蘿蔔25克、藍莓40克、香蕉50克、紅心芭樂30克、蘋果30克、亞麻仁籽10克（約1湯匙）、水300c.c.。
作法
所有食材放入果汁機，攪打30秒至1分鐘即可。
◎ 圖片來源／癌症關懷基金會提供
◎ 諮詢專家／徐佩瑜營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載
