護石虎、救茶園！南投名間鄉民元旦撐紅傘排「SOS」反焚化爐

名間反焚化爐自救會元旦在茶園用紅傘排「SOS」字樣，為茶樹、手搖飲及石虎請命。（名間反焚化爐自救會提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府預計在名間鄉新民村蓋垃圾焚化爐，目前進入二階環評，名間鄉長陳翰立、名間反焚化爐自救會等近百人元旦在茶園用紅傘排「SOS」字樣，為茶樹、手搖飲及石虎請命。自救會強調，如果在名間興建焚化爐，不僅毀了良田，破壞石虎棲地，也影響農民生計，盼縣府改弦易轍。

近百人元旦反垃圾焚化爐，在名間鄉茶園排「SOS」字樣，強調「石虎寶寶要回家」。（名間反焚化爐自救會提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣內沒有垃圾焚化爐，日產垃圾量約270噸，仰賴外運至其他縣市協助處理，每日堆置量逾110噸，縣內累計堆置垃圾量逾31萬噸，因此縣府縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理再生能源中心，當地居民組自救會攜手彰化、雲林的環團多次抗議，元旦用紅傘排「SOS」為茶樹、手搖飲及石虎請命。

居民黃先生反對說，焚化爐距他家不到1公里，他的田裡拍到石虎影片，南投縣政府要毀掉優質田地蓋焚化爐，還破壞石虎棲地，這樣對嗎？希望縣府能三思，好好珍惜這片土地。

名間反焚化爐自救會會長、靈山禪寺釋致中師父強調，名間鄉有2000多公頃茶園，是台灣手搖飲的故鄉，如果在名間興建焚化爐，不僅毀了良田，破壞石虎棲地，也會影響農民生計，盼縣府改弦易轍。

名間鄉長陳翰立響應「SOS」行動說，松柏嶺是台灣手搖飲基底茶的重要產地，若縣府執意在地勢擴散不良區域興建垃圾焚化爐，恐讓茶葉受汙染，公所與鄉民共同向社會求援，希望愛喝手搖飲與喜愛名間茶的民眾一起關心。

南投縣政府指出，全台20多座焚化爐，其中7座設於農地，未證實造成農害，且二階環評將提出環境影響評估報告並舉行公聽會，向關心垃圾焚化爐的民眾說明溝通，縣府一定會嚴謹把關。

