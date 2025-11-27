護網「防燃」貴1倍！ 「台竟無法規」專家籲勞部修法

台灣施工大樓防護網安全隱憂浮現！專家指出，目前法規對防護網材質無強制規範，多採用易燃的普通帆布或紗網，價格僅止燃材質的一半。去年高雄就曾發生施工大樓因煙火引發12樓防護網燃燒事件。專家呼籲勞動部應儘快制定相關法規，從動火管理到外牆紗網材質把關，避免悲劇再次上演！

台灣施工大樓外層防護網的安全隱憂日益浮現，目前法規對防護網材質並無強制使用防火材質的要求。去年9月高雄一處施工大樓曾因煙火引發12樓防護網燃燒事件，專家指出，防燃材質價格通常比普通材質貴一倍，導致台灣工地多採用普通帆布或紗網作為防護網。建築專家呼籲勞動部應儘快制定防護網材質相關法規，以防範類似火災事件再次發生，確保施工現場安全。

去年9月，高雄一處新建工地大樓發生火警事件，12樓防護網外的塑膠布突然燃燒起來。消防人員到場時發現工地外圍有大量施放完畢的炮竹煙火，懷疑這是起火的主要原因。當時有烤肉的民眾表示，他看到時已經有火星出現，原以為是裡面有人在施工。新北市建築師公會常務理事張啓明表示，現行法規對於骨架（鷹架）有明確的規範和責任義務，但對於覆蓋用的帆布和紗網材質則沒有特別規定。他進一步解釋，不管是申請拉皮、整間維護或新建工程時，都有施工鷹架的相關管理規定，而防護網主要功能是為了防範工人墜樓。

高雄工地煙火曾釀「防護網」狂燒。（圖／TVBS）

目前台灣施工用的防護網主要以普通帆布及透明紗網這兩種材質為主。值得注意的是，在營造安全衛生設施標準或職業安全衛生相關法規中，都沒有對防護網材質的規定。然而，當整棟大樓都被一整片帆布或紗網覆蓋的情況下，一點小火星可能就會造成大量延燒，釀成嚴重火勢。張啓明建議台灣應從錯誤中學習，呼籲勞動部研擬相關法規。

結構技師戴雲發指出，有止燃功能和沒有止燃功能的防護網價格差距接近一倍。他認為有些地方可能因平時使用便宜材質也沒發生事故而掉以輕心，但工地施工期間，工人休息時抽菸等行為可能帶來風險。施工安全不能僅靠運氣，從動火管理到外牆紗網材質，每個小環節都可能成為釀災關鍵。為避免悲劇發生，補足制度漏洞顯得尤為重要。

