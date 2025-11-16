護腎又抗發炎！醫大讚1蔬菜 抗癌含量「多綠花椰菜50倍」
記者蔣季容／台北報導
苦味食物護腎臟！腎臟科醫師洪永祥表示，一名30歲女生出現尿蛋白及水腫，他除了開立藥物外，也請患者多吃苦味食物，沒想到一個月後，患者尿蛋白、便秘及青春痘都獲得改善。洪永祥分享3大苦味護腎食物排行榜，分別是特級冷壓初榨橄欖油、綠花椰芽及苦瓜。
洪永祥在臉書分享，很多「苦味」背後，代表植物裡有某些強效的防護營養素，像是多酚、苦味萜類、硫代葡萄糖苷（glucosinolates）、蘿蔔硫素（sulforaphane）等。而這些物質會啟動人體的「細胞防護開關」，尤其是 Nrf2（細胞抗氧化主開關）。根據 2021 年《Kidney International Reports》回顧研究指出，啟動 Nrf2 路徑可以降低腎臟的氧化壓力、減少發炎反應、保護腎絲球功能。
洪永祥列出3種苦味護腎食物排行榜，如下：
第一名：特級冷壓初榨橄欖油
橄欖油內含微苦的多酚，可以保護腎臟細胞免於氧化損傷，具有抗發炎及保護血管作用，根據研究，高多酚橄欖油能降低腎臟氧化壓力、改善糖尿病腎臟病模型的腎絲球狀態、提升抗氧化酵素。臨床試驗也顯示，地中海飲食（橄欖油為主要脂肪來源）的人，腎臟功能下降速度較慢。一天可以攝取40ml特級冷壓初榨橄欖油，除了生飲外，可以涼拌、沾麵包、淋在熟食上，或是生飲1至2杯橄欖油黑咖啡。
第二名：綠花椰芽
綠花椰菜芽是青花椰菜種子發芽後長出的幼苗，富含極高含量的抗癌、抗氧化物質「蘿蔔硫素」，其含量約為成熟綠花椰菜的20到50倍。綠花椰芽的護腎超級成分為蘿蔔硫素，蘿蔔硫素主要來自前驅物葡糖蘿蔔硫素（Glucoraphanin），能提升細胞抗氧化能力、增加解毒酵素、降低慢性發炎、保護腎小管細胞、減少腎臟缺氧損傷。
綠花椰芽怎麼吃最有效？蘿蔔硫素需要「酵素 myrosinase」才能被活化，而這個酵素怕高溫。建議生吃最營養，可以沙拉、冷拌，但是一定要選擇安全可靠無農藥與污染的來源。
第三名：苦瓜
苦瓜萃取物能改善血糖、減少氧化壓力，並在糖尿病腎病變的動物模型中看到腎臟保護效果。也就是說，苦瓜不是直接對腎臟施魔法，而是透過「控糖＋降炎」來減少腎臟壓力。
苦瓜怎麼吃最有效？ 每週2至4次、每次約50至80g（大約0.5至1 根）可以熱炒、涼拌、打汁， 若你在吃降血糖藥，請注意可能會「加強藥效」導致血糖變低，記得要測血糖。
