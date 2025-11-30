護腎吃什麼？枸杞、山藥、黑芝麻全上榜 專家：這類人要少吃

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

腎臟不僅是身體的排毒器官，更與荷爾蒙平衡及水分代謝密切相關。然而，現代人因飲食重油重鹹、作息不規律，常使腎臟在無形中承受過多負擔。本篇將整理網友熱議的天然「護腎食物」，一起看看有哪些食材能幫助您養腎顧健康！





▲網友熱議8大護腎食物。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



中醫激推「枸杞＋山藥」燉湯 滋補肝腎又能抗氧化



觀察近1年網友針對「護腎食物」的相關話題討論，可以發現聲量最高的就是「枸杞」。枸杞果實當中富含多種營養素，具抗氧化作用，能滋補肝腎。

有中醫講解養身攻略，表示枸杞與山藥是「補腎的高手」，建議燉雞湯時，「隨手抓一把枸杞，放幾段山藥進去，湯頭更鮮甜、營養也更豐富」。因此，枸杞可說是入湯、泡茶皆宜的日常好食材。



「山藥」被譽為補腎高手 「芝麻」也是護腎代表之一



有位女性網友分享自己年過四十的保養秘訣，指出「像山藥這類食物，已經是我廚房常客」，並解釋道中醫認為四十歲後雌激素開始下降，若腎氣不足，身體分泌激素的能力會減弱，因此補腎養氣相當重要。

此外，「芝麻」也是護腎代表之一，黑芝麻富含維生素E與礦物質，能滋陰補腎、潤燥烏髮。不過，由於芝麻含鉀與磷較高，腎臟病患者應酌量食用，或事先諮詢醫師的建議。



薑、洋蔥、菠菜上榜 黑木耳低鉀低磷最適合慢性腎病患



「薑」、「洋蔥」、「黑木耳」、「菠菜」與「橄欖油」也都名列在護腎食材的榜單中。生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，有助減少腎臟的發炎反應，而洋蔥也是同樣具有抗發炎功效的食材。

黑木耳膳食纖維豐富，且低磷、低鉀，非常適合患有慢性腎臟病的病友食用。菠菜則含維生素A、C與鐵質，能增強免疫力，不過因菠菜含鉀量較高，民眾需注意攝取量。

最後，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，能降低體內發炎反應，間接減輕腎臟負擔，是近年來網友激推的健康油品。

護腎是一個長期的自我照顧過程，不是速成任務。如果你也想好好照顧身體，不妨參考網友推薦的食材調整飲食，懂得吃、懂得休息，讓腎臟有喘息的空間，才能真正延緩老化，維持好氣色與好體力。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

