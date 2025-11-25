護腎食物熱議榜出爐！ 「枸杞、山藥」被譽為補腎高手





腎臟作為身體的排毒器官，其健康與整體代謝密切相關。觀察近一年網友針對「護腎食物」的討論，聲量最高的便是「枸杞」。

枸杞： 枸杞富含多種營養素，具抗氧化作用，能滋補肝腎。許多中醫養身攻略建議，在燉雞湯時「隨手抓一把枸杞」，不僅湯頭鮮甜，營養也更豐富，使其成為入湯、泡茶皆宜的日常好食材。

山藥： 聲量緊追在後的「山藥」被中醫認為是「補腎的高手」。有女性網友分享，年過四十後雌激素開始下降，補腎養氣相當重要，因此山藥已成為她廚房的常客。

另一護腎代表「芝麻」，特別是黑芝麻，因富含維生素E與礦物質，能滋陰補腎、潤燥烏髮。但需注意的是，由於芝麻含鉀與磷較高，腎臟病患者應酌量食用。

黑木耳、生薑、橄欖油：透過抗發炎減輕腎臟負擔

除了傳統滋補食材，具有抗發炎或低負擔特性的食物也名列榜單：

黑木耳： 因其膳食纖維豐富，且具備低磷、低鉀的特性，非常適合患有慢性腎臟病的病友在飲食中納入。

生薑與洋蔥： 生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，有助減少腎臟的發炎反應；洋蔥也同樣具有抗發炎功效。

橄欖油： 富含單元不飽和脂肪酸，能降低體內發炎反應，間接減輕腎臟負擔，是近年來網友激推的健康油品。

菠菜： 含有維生素A、C與鐵質，能增強免疫力，但民眾需留意其含鉀量較高，需注意攝取量。

護腎是一個長期的自我照顧過程，絕非速成任務。建議民眾參考網友推薦的食材調整飲食，懂得吃、懂得休息，給予腎臟喘息的空間，才能真正延緩老化，維持好氣色與好體力。

