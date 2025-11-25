護腎食物熱議榜出爐！ 「枸杞、山藥」被譽為補腎高手
腎臟作為身體的排毒器官，其健康與整體代謝密切相關。觀察近一年網友針對「護腎食物」的討論，聲量最高的便是「枸杞」。
枸杞： 枸杞富含多種營養素，具抗氧化作用，能滋補肝腎。許多中醫養身攻略建議，在燉雞湯時「隨手抓一把枸杞」，不僅湯頭鮮甜，營養也更豐富，使其成為入湯、泡茶皆宜的日常好食材。
山藥： 聲量緊追在後的「山藥」被中醫認為是「補腎的高手」。有女性網友分享，年過四十後雌激素開始下降，補腎養氣相當重要，因此山藥已成為她廚房的常客。
另一護腎代表「芝麻」，特別是黑芝麻，因富含維生素E與礦物質，能滋陰補腎、潤燥烏髮。但需注意的是，由於芝麻含鉀與磷較高，腎臟病患者應酌量食用。
黑木耳、生薑、橄欖油：透過抗發炎減輕腎臟負擔
除了傳統滋補食材，具有抗發炎或低負擔特性的食物也名列榜單：
黑木耳： 因其膳食纖維豐富，且具備低磷、低鉀的特性，非常適合患有慢性腎臟病的病友在飲食中納入。
生薑與洋蔥： 生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，有助減少腎臟的發炎反應；洋蔥也同樣具有抗發炎功效。
橄欖油： 富含單元不飽和脂肪酸，能降低體內發炎反應，間接減輕腎臟負擔，是近年來網友激推的健康油品。
菠菜： 含有維生素A、C與鐵質，能增強免疫力，但民眾需留意其含鉀量較高，需注意攝取量。
護腎是一個長期的自我照顧過程，絕非速成任務。建議民眾參考網友推薦的食材調整飲食，懂得吃、懂得休息，給予腎臟喘息的空間，才能真正延緩老化，維持好氣色與好體力。
更多新聞推薦
其他人也在看
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 2 小時前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 1 天前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 18 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
1常見零食竟能降壞膽固醇、改善便祕、顧心血管！醫揭選購關鍵
當你嘴饞想吃點零食時，會選擇什麼？餅乾、洋芋片，還是堅果？醫師推薦一款零食，富含膳食纖維與抗發炎成分，日常適量攝取，有助降膽固醇及保養心血管，還能改善便祕、降低腸道發炎風險，替腸道打造一道天然防線。健康2.0 ・ 2 小時前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白髮越來越多？小心是吃錯油 多吃這種魚讓你一頭黑髮
最容易讓白頭髮增生的原因，莫過於「現代型營養失衡」。明明現代人隨時都能取得食物，為什麼還是會營養失衡呢？關鍵可能是吃了不該吃的脂肪。 血液循環差 易增生白頭髮 日本頭皮保養專家辻敦哉指出，「該健康2.0 ・ 1 天前
不只暖身！薑茶這樣煮抗發炎、護血管效果更好
天氣一冷，手腳冰冷、四肢無力的感覺總讓人不舒服。營養功能醫學醫師劉博仁建議，泡一杯熱騰騰的薑茶，不只是溫暖身體，更對健康有意想不到的好處。2024、2025 年的研究指出，薑除了暖身，還能抗發炎、抗氧化，對血管與代謝都有幫助。鏡報 ・ 1 天前
近50％失智症是可以預防的！權威研究證實：2關鍵有效防失智
近50％失智症是可以預防的！2024年版的《Lancet》失智症委員會報告揭示了失智症14項可改變的風險因子，占整體失智症風險近50%，顯示有一半的失智症，其實可以預防或延後發生，並不是無能為力。健康2.0 ・ 2 小時前
普洱茶助降血糖血脂有實證！出現「毛狀」恐藏赭麴毒素
普洱茶因其獨特的後發酵過程被譽為「歲月之茶」，不僅擁有獨特香氣，還含有茶褐素等特殊成分，臨床研究顯示，代謝症候群患者連續補充3個月的普洱茶萃取物後，體重指數、血糖和血脂都有明顯改善。中天新聞網 ・ 19 小時前
少吃卻愈餓愈胖？營養師揪真兇 改吃這10樣食物救回來
減重最怕的就是「吃不飽」、「挨餓」！餓肚子不僅容易讓減重過程半途而廢，飢餓感的反噬更可能使減重者吃下過多的熱量。到最後肥肉不但一點都沒消，體重數字反而爆漲、使人欲哭無淚！其實減肥並不一定需要挨餓，只要選對食物，不但有機會吃飽，也能輕鬆控制體重、減輕身體的負擔。 不必挨餓也能輕鬆享瘦 減重者必知「低GI飲食」3大好處 營養師張語希表示，當談到適合減重期間攝取的食物，就不能不提「低GI飲食」了。GI值即為升糖指數值，是衡量食物影響血糖的數據。高GI食物如白飯、蛋糕、麵包等，會使血糖迅速飆升，之後再快速下降，這也是為什麼吃完不久就容易有飢餓感；低GI食物則使血糖緩慢吸收與釋放，因此血糖穩定度佳，也不容易發生進食過量的狀況。總的來說，低GI食物擁有以下3種好處： 1、穩定血糖數值：低GI食物讓血糖穩定上升，幫助穩定血糖波動。2、輕鬆控制體重：低GI食物經人體消化後，釋放能量的速度較慢，有助於保持較長時間的飽足感，減少飢餓感受並避免過度飲食。3、支持心臟健康：先前研究顯示，低GI飲食有助於降低血脂，進一步保護心臟，或許有降低心血管疾病風險的益處。 減重從糙米取代白米飯開始 揭「10大低GI食物」常春月刊 ・ 17 小時前
減肥別再不吃飯！營養師籲「每天一碗白飯」穩定血糖 精緻澱粉才是敵人
高敏敏指出，白飯常遭到誤解，被貼上「澱粉等於肥胖」的標籤，但事實上，適量攝取白飯有助於維持血糖穩定，減少飢餓感，也能提升飽足感、降低飯後進食欲望，同時促進腸胃蠕動、幫助排便，更是大腦獲取熱量的重要來源，有助於提升精神狀態。她建議民眾可透過「白飯搭配糙米或...CTWANT ・ 4 小時前
可以空腹運動嗎？身體越練越累恐適得其反 女性「1原因」更要注意！
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】近年「間歇性斷食」成為熱門減重飲食法之一，不少人乾脆不吃早餐，以防彈咖啡或蛋白質飲品代替，甚至一路空腹到中午。不過，當禁食期與運動碰上，究竟是好上加好，還是反而為健康帶來反效果呢？專家指出，空腹運動並非人人適合，若身體在缺乏能量的情況下，又被運動推向極限，可能容易感到疲倦、頭暈和噁心，進一步影響運動表現，其中空腹運動對女性身體的損害可能比對男性更大。 禁食後運動身體缺能量 性荷爾蒙、食慾、胰島素都被影響！ 英國《獨立報》報導，專精女性運動營養的營養科學Stacy Sims研究員指出，間歇性斷食對運動量不足且受代謝疾病困擾的人群相對有益，不過，若已有固定運動，再額外加上斷食，並不會帶來額外好處，且高強度運動會對身體造成壓力，如果身體沒有攝取足夠的熱量來提供運動所需的能量，就會影響荷爾蒙調節和肌肉修復，尤其可能影響女性的運動表現和健康。 她解釋，原因與一種名為「吻肽素」（kisspeptin）的蛋白質有關。吻肽掌管性荷爾蒙、內分泌和生殖功能，在維持健康的血糖、食慾調節和身體組成方面也發揮重要作用。而女性的吻肽素比男性更敏感，當身體偵測到缺乏營養素、特別是碳健康醫療網 ・ 1 天前
吃「甜食」恐加重近視深度！眼科醫師揭3原因 日常護眼5撇步報你知
現代人生活忙碌，回到家洗完澡只想躺下休息，許多人會選擇外食，不免會吃到許多高熱量、高糖分的餐點。近日有眼科醫師表示，「近視」的人要減少甜食的攝取，他並提出3大原因，提醒近視者多加留意。鏡報 ・ 20 小時前
抗癌從「日常飲食」做起！控制慢性發炎與血糖是關鍵
癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎加上老化加速所累積的結果，而日常飲食是人人都能實踐的癌症風險降低工具。劉博仁醫師強調，癌症預防應被視為老化管理的一部分，而非僅是治療的延伸。中天新聞網 ・ 1 天前
莓果+香蕉=營養互相殘殺？抗發炎成分吸收暴跌84%
莓果富含抗發炎成分黃烷醇，但若與香蕉一起打成果汁，人體吸收的黃烷醇量將大幅下降84%。香蕉中的多酚氧化酶會破壞莓果中的黃烷醇，若要攝取黃烷醇的抗發炎功效，應避免將莓果與香蕉混合食用。中天新聞網 ・ 1 天前