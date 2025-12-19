護航信義分局副所長爹！阿志頭兒動手肉搏畫面曝

社會中心／李汶臻報導

曾任連一鮑魚董事長、人稱「鮑魚大王」的鍾文智，因炒作台灣公司存託憑證（TDR）案、猛撈近5億元，遭判重刑後竟能棄保潛逃，震驚社會。檢調追查發現，疑有警界人員涉案，於18日大動作展開搜索約談，包含北市信義警分局福德街派出所前、後任3名副所長在內，共23人全被帶回到案說明。經漏夜偵訊，信義分局福德派出所副所長古某涉貪交保；豈料現場突爆肉搏衝突，一名白衣阿志頭男竟在鏡頭前動手拍落媒體的攝影器材。而動手男子正是古男的小兒子，其背景也隨之被起底。

「鮑魚大王」的鍾文智因炒作TDR不法獲利4.7億元、違反《證券交易法》，遭最高法院判刑30年5月定讞，卻於宣判後棄保潛逃。檢調追查發現，他早與福德派出所前副所長李某勾結，透過偽造簽到紀錄規避監管，並查出約700萬元可疑金流，疑涉及行賄。經漏夜偵訊後，認為前副所長李某涉犯圖利、財產來源不明等罪嫌，19日清晨向法院聲押禁見。而現任副所長古姓、梁姓副所長與李某共謀涉犯圖利，30萬元交保並限制住居、出境出海。





副所長爹涉貪「護航鮑魚大王」阿志頭北檢肉搏！畫面流出「姊夫是三線一星警」









但現任古姓副所長離開時，現場卻發生肉搏衝突。身穿白色羽絨背心、內搭白色T恤的年輕阿志頭男，竟在媒體鏡頭前動手，而他正是古姓副所長小兒子。畫面可見，古姓副所長與小兒子的穿搭超反差，他全身包緊緊、一身黑衣佩戴口罩，清晨交保後由親友陪同離開。小兒子疑不滿現場媒體，竟當場推搡對方，兩人一度相互拉扯，古姓副所長見狀立即上前制止並出口訓斥小兒子，雙方隨後被法警隔開。





副所長爹涉貪「護航鮑魚大王」阿志頭北檢肉搏！畫面流出「姊夫是三線一星警」

古姓副所長的小兒子疑似不滿媒體狂拍，在北檢當眾動手，雙方互相推搡、拉扯。（圖／翻攝畫面）





古姓副所長不斷替兒子向媒體道歉，連聲說「不好意思」，而親友則是抱住小兒子，以防他再度情緒失控、做出過激舉動。一行人步出北檢，準備搭車離開，剛對媒體動手的小兒子似乎氣還未消，走遠後還一度回頭張望，挑釁意味十足。

副所長爹涉貪「護航鮑魚大王」阿志頭北檢肉搏！畫面流出「姊夫是三線一星警」

古姓副所長的小兒子離開北檢後，還一度轉身回頭、挑釁意味十足。（圖／翻攝畫面）





如今，他的身分背景也被起底。據《聯合報》報導，知情人士透露，古姓副所長的小兒子是頭痛人物、一向難管教，連親爸都拿他沒辦法。他的姊夫是台北市某分局的三線一星高階警官，而姊夫本人疑似也因涉協助鍾文智偽造文書，遭檢調帶走搜索；警界明年1月傳將有人事異動，姊夫能否全身而退，是警界持續關注的焦點。

