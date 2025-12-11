護航國二女「喪屍菸彈」吸到飄？他曝實況：她不壞

社會中心／李汶臻報導

北部某國中日前爆出有一位國二（8年級）女學生，在教室內公然吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品。市議員黃瓊慧接獲其他家長投訴，並在社群接連發文揭露此案。案件曝光後，引發社會輿論譁然，而在校內吸喪屍菸彈、吸到「飄掉」的女同學，日前被發現在社群IG一連發出多則限時動態，並玩起限動問答。當被問及「真的被銬走怎麼辦」時，她本人竟回超秋1句，畫面隨後被網友翻攝PO網，並在社群Threads掀起討論，就有人看完後開酸：「看起來是毫無悔意」。

北部一所國中校園傳出有國二女學生，在教室內公然吸食俗稱「喪屍菸彈」的二級毒品依托咪酯煙，還疑似對著其他同學的早餐吐霧。女學生吸完後，出現神智不清、全身顫抖，走路姿勢還呈詭異的S型，最後當眾翻白眼、昏倒在地，讓不少目擊的女學生都被嚇哭。

北部某國中傳出有8年級女學生，公然在教室吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品。（圖／民視新聞）





事件引發社會輿論譁然，除了校方的處置SOP超鬼，包括當下並未報警、只通知家長帶回女同學，且並未針對目擊學生進行相關輔導等作法，引發各界質疑外，在校內吸食毒品的女學生其真實身分以及內心活動也引發外界好奇。

涉事女學生的社群私帳被翻出，IG精選再爆出猛料。（圖／翻攝畫面）





據了解，涉事女學生家裡疑經營刺青店，交友狀況複雜且是「春暉專案」列管成員。而日前這位女同學的社群私帳也遭網友起底，她被發現事發後在IG發起匿名問答。被問到「對於這次喪屍菸彈的看法是什麼」，她僅簡短回應「沒有」，對於少年法院那邊是否會有事，女學生則說「因（應）該」。另外，不少人追問有關「上銬」的問題，其中被問「真的被上銬怎麼辦？」，女學生竟回應稱：「幫我錄影我要發卡點」。網友看完留言開酸：「看起來是毫無悔意」、「應該、因該分不清」、「會走鐘成這樣她的家庭問題也太大了吧」。

涉事女同學的社群私帳遭網友起底，她被發現在IG發起匿名問答。（圖／翻攝畫面）





被問到「上銬」問題，涉事女同學回答「這句」超秋。（圖／翻攝畫面）





此外，有人看完該女學生的IG精選貼文，留言質疑「不只她在抽」。值得一提的是，還有位自稱「當事人」的網友，在Threads發文還原事發經過，原PO指出，吸毒的女同學進入自己所在的班級時，手上拿著電子煙、邊抽邊說：「我好飄」，在女同學體力不支、倒在桌上時，原PO把她帶去走廊。原PO貼文最後疑似為吸毒女同學護航、寫下：「（她）本身並不是壞孩子，只是誤觸了不好的東西」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

