護航妻舅圍標收賄 連江縣前祕書夫妻遭搜索約談

台北市 / 綜合報導

馬祖傳出工程弊案，連江縣張姓前祕書長，因為自己的妻舅標案被裁罰，涉嫌幫忙包庇而免罰，事後他和妻子的帳戶多出10萬元可疑金流，台北地檢署進行搜索。

畫面上張姓前祕書長的妻子被廉政官帶進北檢，而明知張姓前祕書長在縣府身居要職，妻舅卻涉嫌借牌投標，以400萬元得標，後來更靠這層關係喬掉裁罰，北檢共帶回張姓前祕書長夫妻，共5人進行偵辦。

