護航救國團！國民黨明恐強行闖關《不當黨產條例》 黨產會揭三讀後果

國民黨立委游顥等人提出《黨產條例》修正草案，被綠營質疑要為救國團解套；立法院長韓國瑜今（29）日下午召開黨團協商，不過協商破局，明天立法院會國民黨團可能強行三讀闖關。對此，不當黨產處理委員會指出，救國團一再主張他們是公益性社團，然而就算其主張為真，也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織藉國民黨執政地位優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助國民黨建構黨國威權統治事實。





今天下午協商時，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，因被游顥點名曾擔任該組織的屏東副主委，直接開口大罵「不要糟蹋曾經或現在加入救國團、從事公益的人」，讓韓國瑜也出面緩頰稱，聽對方講完話就想到文天祥的正氣歌。最終討論結果無法達成共識，只能送入院會。



對此，黨產會指出，眾所周知，救國團一再主張他們是公益性社團。然而，即令其主張為真，也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織藉國民黨執政地位之優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助國民黨建構黨國威權統治之事實。而今我國已然進入民主時代，救國團等附隨組織也已經脫離國民黨之實質控制，但那些藉執政之優勢從國家獲取的龐大不當利益，並未交還國家。假設如救國團所言，因為過去隸屬於政府而非國民黨之附隨組織，龐大的不當取得財產不是更應交還國家嗎？



黨產會接著指出，目前救國團依舊擁有特權經營地位。以臺北市劍潭青年活動中心為例，救國團不僅未依約在2024年12月31日將房地點交完畢交還臺北市，尚還「現況使用」，以極其低廉的價格特權經營而聞風不動。意圖修改《黨產條例》助救國團解套的委員們可曾想過，假設修法成真，救國團的特權經營，更將肆無忌憚，長長久久流傳下去，這對於我國的民主轉型和民間社會的經濟健全會是多大的傷害？



黨產會引述釋字793號解釋，大法官中已經明示，以追討不當黨產為手段之一的轉型正義工程，是我國深化民主，確立自由民主憲政秩序的重要手段。更何況，救國團受本會認定為國民黨附隨組織之訴訟，臺北高等行政法院已判決本會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。尊重法院獨立審判的空間，難道不是法治社會的共識？本會誠摯希望各位委員能正視救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還臺北市劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

