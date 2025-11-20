護航柯文哲卻翻車，陳智菡遭判賠30萬理由曝光。

民眾黨前主席柯文哲去年9月因京華城容積率貪污案遭羈押，民眾黨發言人陳智菡跳出來替柯文哲護航，受訪指稱「前新竹市長林智堅曾在餐會承諾，可將新竹兒童醫院容積率從250%拉高到450%，這件事經法院認證」質疑司法雙標只辦柯，林智堅強調沒有這說過並提告求償200萬元，陳智菡遭法官打臉，台北地院今(20日)認定，陳智菡所言不實且未合理查證，判她賠林智堅30萬元；仍可上訴。

陳智菡遭判敗訴的關鍵在於她未經合理查證即將第3人對林智堅的指控說成是法院認證的事實，她對外表示「新竹市政府前市長林智堅曾經在一個餐會當中確實指稱，他有辦法能夠讓容積率從250升到450，他當時做出這樣的承諾」，陳智菡自稱她的依據是來自於另案法院的裁定及醫院董事會錄音譯文提到：「蘇聰賢在董事會上表示『已經與市府相關Key-Person溝通，包括市長，我方請他吃飯，在餐廳裡，林智堅市長親自保證450%，將來透過黨政協商，絕對不會有問題』」

廣告 廣告

但法官認為，這雖可認定該裁定及錄音提到蘇聰賢於2018年8月30日董事會有陳述林智堅在餐會保證新竹兒童醫院案容積率450%，但在該案林智堅並非當事人，該裁定也沒認定林智堅確實有說過承諾能夠讓容積率從250%升到450%，對於陳智菡對外提到關於林智堅的事是「經過法院認證」，法官認為與事實不符。

判決也指出，蘇聰賢在另案林智堅提告他妨害名譽刑事案件中表示，林智堅或市府團隊從未向蘇聰賢保證新竹兒童醫院案容積率將由250%提高至450%或類似言論，法院認為，無其他事證可證明陳智菡指林智堅在餐會保證新竹兒童醫院案容積率450%等情屬實。

判決書指出，蔡國明另案作證曾表示2018年8月30日董事會聽到蘇聰賢於會中說：「有請市長幫忙向都市計畫委員會協調申請改為450%，市長當時有同意幫忙，但沒有保證一定成功，跟市長確實有吃過飯，市長也確實有說會幫忙」等語，而蔡國明的證詞既是轉述蘇聰賢的陳述，法官認為，這也無法證明林智堅確有承諾有辦法能夠讓容積率從250%升到450%。

法官認為，陳智菡無法舉證證明林智堅有何承諾有辦法能夠讓容積率從250%升到450%，但她指摘「新竹市政府前市長林智堅曾經在一個餐會當中確實指稱，他有辦法能夠讓容積率從250升到450，他當時做出這樣的承諾」的說法，即與事實不符。

針對有無合理查證部分，法官認為，陳智菡辯稱是依另案刑事裁定內容及蘇聰賢發言時是新竹馬偕醫院院長，且當時是馬偕醫院向新竹市政府申請調升容積率為450%後不久、場合是2018年8月30日的董事會等事由來研判，已合理查證，有相當理由相信蘇聰賢所為發言屬實。

但本案法官認為，陳智菡所稱依據是的另案刑事裁定，僅認定蘇聰賢於2018年8月30日董事會有提到林智堅曾在餐會保證新竹兒童醫院案容積率450%，至於林智堅有沒有如蘇聰賢所言承諾有辦法能夠讓容積率從250%升到450%，在該刑事裁定並有認定是事實，法官認為，陳智菡發表言論時應直接說，關於對林智堅的指控是蘇聰賢說的，而非直接指控林智堅已承諾有辦法能夠讓容積率從250%升到450%。

法官認為，陳智菡在查證後，已知對林智堅的指控是蘇聰賢說的，並不是法院認證的，但他發言前未再進一步向另案刑事裁定提及的蘇聰賢、林智堅等人查證，難認已合理查證並善盡善良管理人注意義務，判她應賠償。

更多鏡週刊報導

超越京華城？指林智堅讓兒童醫院「容積率暴增」 法院判陳智菡賠30萬元

柯文哲用政治獻金付基金會薪水違法 北檢聲明打臉陳智菡直播說法

遭小草譙「戰犯」！柯文哲維持交保 陳智菡笑嘻嘻：如釋重負