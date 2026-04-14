護航業者收賄又詐領助理費 陳歐珀一審重判16年、妻判4.5年

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三連霸立委陳歐珀涉犯收賄、洗錢，一審遭判16年有期徒刑。（圖／本刊資料照）

民進黨前三連霸立委陳歐珀遭控收受物流與租賃業者賄賂、護航特定政策，並與妻子徐慧諭共同詐領公費助理補助款，不法所得高達874萬餘元，台北地方法院14日審結宣判，依收賄、利用職務詐取財物及洗錢等罪判處陳歐珀合併應執行有期徒刑16年，褫奪公權6年；其妻徐慧諭則被判處4年6月，褫奪公權3年，案仍可上訴。

檢方調查，陳歐珀2016年1月起，聘任洪文宗、民進黨前副秘書長許仁圖為國會辦公室特別顧問，卻是由聯興國際物流公司時任董事長洪英正待付每月5萬元薪資，到2023年7月共支付413萬5922元。

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檢方發現，在洪英正變相包括賄賂期間，陳歐珀則「投桃報李」，藉立委職權推動與洪和聯興公司有利政策，包括港區租金降價、疫情紓困及碼頭招募案，而聯興設於基隆港的橋式起重機，2018年遭德國籍貨輪撞壞，陳歐珀則推動《商港法》修法，要求損壞民營公司設施期限未賠償狀況，納入可禁止作業或出港範圍。

此外，2018年間，租賃業者為規避違法攬客罰則向陳歐珀陳情，陳隨即召開協調會要求交通部暫緩施行裁量基準，事後更在立院辦公室收受業者交付的50萬元現金賄賂，陳歐珀透過洪文宗收下現金，再以「勁宜蘭發展協會」開立虛假捐款收據掩蓋非法所得。

檢調調查發現，陳歐珀不只對外收賄，對內也與妻子徐慧諭及6名助理，長期以浮報薪資的方式詐領立法院助理補助款，金額達411萬餘元，徐慧諭身為勁宜蘭發展協會負責人，竟將協會公款當作「私人提款機」，先後挪用110萬元用於繳納私人保費、家庭電費等開銷，涉犯公益侵占罪。

檢調2025年6月發動搜索，約談陳歐珀等10人到案，陳歐珀遭聲押禁見獲准，他則遭羈押禁見174天，北檢同年8月依涉犯不違背職務收賄、利用職務上機會詐取財物、洗錢等罪嫌對其起訴，徐慧諭也因涉犯利用職務上機會詐取財物、公益侵占等罪嫌而遭起訴，檢方痛斥陳歐珀敗壞官箴，對陳求處24年2月有期徒刑，徐則是求刑8年8月，陳歐珀在被起訴後續押，直到2025年11月才以500萬元交保。

台北地院14日判處陳歐珀16年有期徒刑、褫奪公權6年，徐慧諭4年6月有期徒刑，褫奪公權3年，洪文宗已離世，公訴不受理，全案仍可上訴。

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