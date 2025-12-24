護航鄭麗文、怪罪東吳副教授 國民黨青年團被嗆爆「沒想要年輕人票」

國民黨青年團發文護航黨主席鄭麗文，被網友嗆爆。資料照，廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文22日晚間前往東吳大學演講，並開放問答，不過，東吳政治系副教授陳方隅提問後，鄭竟回嗆對方「無腦」，引發軒然大波，國民黨青年團昨（12/23）試圖發文護航，強調陳方隅「有特定立場」且「大幅佔用時間」，還不斷在台下叫囂、打斷演講者，卻被網友反嗆，鄭麗文裝死不回應學生問題，把講座當成造勢大會，「真的沒有想要年輕人的選票餒」。

國民黨青年團在Threads發文提到，鄭麗文演說進入問答環節時，眾多同學踴躍舉手，希望把握時間討論，「卻有特定教師以冗長且帶有特定立場的鋪陳及問題大幅佔用時間，並不斷在台下叫囂、打斷演講者回答，完全不顧及現場同學參與的權益。」

廣告 廣告

國民黨青年團指控，該名教師在活動結束後持續高調接受媒體採訪，發表針對演講者的政治性言論，讓演講活動變成特定人士的「政治個人秀」，完全抹煞同學舉辦活動的用心、更讓活動參與者因此蒙受輿論壓力。

青年團說，教師在校園中應恪遵「教學中立」、充分尊重學生自治，不應在學生為主體的活動中，恣意發表個人的政治立場或主觀想法，呼籲該教師務必以「尊重及鼓勵學生」的態度為最優先考量，不要再利用教學及校園空間，侵害學生的學習、討論權。

文章一出，陳方隅在底下留言回應，他等到最後10分鐘才提問，哪來冗長發言？「我對你們中國國民黨的態度才是深感遺憾，所有的提問都是可受公評之事，是有什麼不敢回答的？輿論壓力都是你們給的，你們就是加害者，少來在那邊裝可憐。鄭主席先前無視同學們的問題，還嗆同學們發言挑釁、說大家提問沒有大學殿堂該有的樣子，要不要先跟同學們道歉？」

其他學生也附和陳方隅表示，講座開放校內外人士，該教授不但符合資格，甚是校內人士；且是經由主持人點名後才提問，何處不妥？此外，鄭麗文把講座當成造勢大會在講，回答問題又避重就輕。是國民黨主席把這舞台變成政治個人秀。

另外，也有人點出重點，「貴黨黨主席，明明學生的問題都裝死不回應，現在又要幼體化學生是老師的傳聲筒，洋洋灑灑的批評，用你們高度的聲量霸凌學生，我看你們真的沒有想要年輕人的票餒。」

還有人嗆國民黨青年團，「怎麼不檢討你家黨主席一再用年齡、身份，貶低、逃避學生的提問。」「大學這種學術的公開場域，本來就應該去檢驗你的論述是否符合邏輯，而非透過扣帽子逃避問題」。

更多太報報導

前小龍女昆娜被爆不倫球星張祐嘉 現況曝光！認了「離婚停工」繳不出房租

廢死喊「殺錯，無法回頭」網炸鍋 怒灌：不會講話就閉嘴

週刊曝辛龍與岳家翻臉內幕 隱瞞劉真塔位、拿契約斷絕往來