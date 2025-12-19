護航鍾文智偽造簽到紀錄 派出所副所長收押禁見

記者楊佩琪／台北報導

連一鮑魚前董事長鍾文智被控違法炒作TDR獲利4億餘元，判刑30年5月定讞，但於宣判後隔日即潛逃出境。警方追查發現，福德街派處所副所長李俊良涉嫌護航鍾文智，替鍾文智偽造報到簽名，18日發動搜索傳喚，訊後李俊良及鍾文智的帳房葉仲清皆被聲押禁見。台北地方法院19日晚間召開聲押庭，裁准收押禁見。

▲鍾文智的帳房葉仲清也聲押禁見獲准。（圖／記者楊佩琪攝）

北檢偵訊後，認李俊良涉犯圖利、財產來源不明、偽造文書等罪，與葉仲清皆聲押禁見獲准。同樣被傳喚的李俊良的妻子黃鈺婷、被以50萬元交保。前副所長古志銘、梁思強被依涉犯圖利等罪，各以30萬元交保，限制出境、出海。另4名福德街派出所前後任所長及多名員警，被以證人身份約談，訊後請回。

廣告 廣告

高等法院審理鍾文智案期間，曾對鍾文智實施科技監控，需配戴電子腳鐶，並限制出境、出海，每週一、四、六需向福德派出所報到。之後監控期滿，高院改裁定加保2000萬元，未繼續實施科技監控。

根據了解，因為要到派出所報到，鍾文智透過友人認識當時任職福德街派出所副所長的李俊良，李男調任三張犁派出所時，介紹古志銘、梁思強給鍾文智。鍾文智潛逃後，警政署政風室及信義分局發現，明明鍾文智有時沒依規定報到，簽到簿卻出現簽名，懷疑李俊良等人替鍾文智偽造簽名，因此報請台北地檢署偵辦。

更多三立新聞網報導

京華城案辯論第5天！柯文哲現身旁聽 嘆公務員不是認罪「是認輸」

痛失愛妻、慈母！彭振聲認圖利辯論終結 自嘲現在是「三等國民」

疑護航鍾文智！北市派出所3副所長移送北檢 鍾文智大帳房也到案

鍾文智潛逃疑有警官護航偽造簽到 檢警15路搜索傳喚3副所長！約談19警

