護衛法國第一夫人爆紅 中國「最美女隨扈」身分遭起底

中國女隨扈徐瑾因眼神銳利、外表英姿颯爽，引發網友高度關注討論。（翻攝微博）

法國總統馬克宏與第一夫人碧姬12月訪華期間， 一位負責貼身保護第一夫人安全的女性隨扈，憑藉英姿颯爽的外表與炯炯有神的眼神，瞬間成為公眾熱議的焦點人物。這位「保鏢姐姐」很快在網上掀起一股熱潮，起初媒體普遍稱她為「嚴月霞」，並讚譽她是中國「最美女保鏢」。然而，眼尖的網友經過一番抽絲剝繭，從整理的資料提出澄清，這位英姿煥發的貼身隨扈真名並非「嚴月霞」，而是「徐瑾」。

網傳最美女隨扈的身家背景

這位備受矚目的女隨扈「徐瑾」，她的個人經歷同樣精彩紛呈。據傳她於1985年出生在河南信陽，家學淵源深厚，出身自一個赫赫有名的武術世家。她的父親是一位退役的特種部隊成員，因此她自小就開始習武強身。徐瑾憑藉過人的天賦和刻苦的訓練，考入北京體育大學武術專業，在學期間便展現出非凡的實力，甚至有傳言她曾擊敗過5位日本空手道冠軍，網上也傳聞她在赫赫有名的少林寺學過功夫，並在各種武術比賽勇奪冠軍，為她「巾幗不讓鬚眉」的專業形象增添了幾分傳奇色彩。

泰國總理也讚賞

在馬克宏夫婦為期3天的訪問行程中，「徐瑾」始終保持著高度專注。從總統專機抵達北京的那一刻起，她就寸步不離地陪伴在法國第一夫人碧姬身旁。即使在參訪成都大熊貓的輕鬆時刻，她依然保持警覺，眼神中散發出的銳利光芒讓眾多網民表示：「隔著螢幕都能感受到那股強大氣場！」此外，她過去也曾擔負重要外賓的維安任務，多段影像證實，她就是2025年2月泰國總理佩通坦訪華期間，那位身手矯健的隨扈。佩通坦總理事後更親自發文，盛讚她「既英姿颯爽又非常專業」。

本名遭誤傳原因

關於這位女隨扈的真名羅生門，有網友翻出網上資料指出，「嚴月霞」這個名字可能最早源於網友在網路百科上的非官方描述，隨後被媒體以訛傳訛，但其實她真名應該是徐瑾，隸屬於公安部特勤局外賓警衛總隊，曾在2020年8月26日以警察代表的身分，出席中國人民警察警旗授旗儀式，足見其重要地位。

