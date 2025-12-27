護駕！「鰲拜」搭雪橇出場 慶耶誕炒話題

中國出現本土化的「耶誕老人」，找來同樣都有大鬍子的「鰲拜」。（圖／抖音）





耶誕節，中國出現本土化的「耶誕老人」，找來同樣都有大鬍子的「鰲拜」，坐雪橇從半空中噴火登場，這種中西合璧的創意，反而更有話題。

坐在半空中的雪橇上噴火絢麗登場，不過主角卻不是大家以為的耶誕老人，卻是經典電影角色鰲拜。

中國湖北武漢一間大型百貨公司，慶祝耶誕節活動，安排雪橇從天而降但卻不是耶誕老人發禮物，而是同樣滿臉大鬍子的「鰲拜」出場，這種操作也讓不少民眾笑說難道是中西合璧嗎。

中國臨演鰲拜：「護駕。」

在廣東江門也有專門演員角色扮演鰲拜，在耶誕節期間跟民眾互動吸引人氣，中國近年在民族主義驅使下，有部分聲音認為耶誕節是洋人的節日不該慶祝，但各地商家搶商機搭節日儀式感花招百出，請來中國鰲拜代替耶誕老人更有話題。

中國網路新聞：「這種中西混搭的反差感，讓本土化聖誕老人爆火。」

各地的「鰲拜」老人在12月份特別忙碌，要耶誕節過出屬於自己的創意，現在中國也流行這種食物版的耶誕樹。

中國網友：「脆甜的櫻桃，絲滑的巧克力，配上清爽的酸奶，每一層都不一樣。」

櫻桃層層堆疊組合成可以吃的耶誕樹，不少網友跟風創意發想將各種食物，排列組合成為耶誕樹造型還有地方特色四川版，用麻婆豆腐和折耳根當基底，讓耶誕樹不再只是過節的儀式感擺設，也能端上桌成創意美食。

