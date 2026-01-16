護骨三不一要原則！ 鈣質、維生素D搭配運動遠離骨鬆

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2026_01_16_1506572.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 吳思奕／台南報導】一名78歲的女性，過去曾有腦中風病史，近年來反覆出現背痛與行走困難，先後發生多節段脊椎壓迫性骨折，甚至接受過椎體成形術與長節段脊椎內固定手術。由於症狀反覆、生活功能明顯受影響，安排進一步檢查後發現，其骨密度最低T值（T-score）僅ndash;4.1，遠低於世界衛生組織（WHO）所定義的骨質疏鬆標準（ndash;2.5），屬於嚴重a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69370 target=_blankstrong骨質疏鬆/strong/a。同時，雙能量X光吸收儀（DXA）身體組成分析發現肌肉量不足，全身體脂肪比例高達43%，屬於肥胖型肌少症高風險體態，一旦跌倒，發生骨折與失能風險將大幅增加。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong原發性骨疏合併肥胖型肌少症 高齡長輩骨折風險高/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 經手個案的奇美醫療財團法人奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐表示，個案在進一步接受抽血檢查後，結果顯示其腎功能、肝功能、血中鈣與磷等檢驗正常，排除營養不良或其他疾病造成的繼發性骨質疏鬆，確定為高齡與停經後骨質快速流失所引起的原發性骨質疏鬆合併肥胖型肌少症，屬於高危險族群，須立即介入治療並進行跨團隊整合照護。/p p style=text-align:justifybr / 在治療策略方面，採雙效增骨針的骨鬆藥物治療，促進新骨生成及抑制骨質流失，降低再骨折與失能風險；治療期間同步監測心血管風險與骨質變化，再搭配營養補充與復健訓練。經過一段時間的整合治療，個案的疼痛感已明顯減輕、走路穩定，不再需要家屬攙扶或依賴輪椅。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong骨折風險不能只看骨密度 DXA檢測揭肌肉量與脂肪分布/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 其實，評估高齡骨折風險不能只看骨密度。臨床上許多長輩不僅面臨骨質疏鬆，更合併肌少症，這種骨鬆性肌少症會讓跌倒與再骨折風險飆升。奇美醫院運用雙能量X光吸收儀（DXA）進行精準全身身體組成分析，並透過雙效增骨針為骨頭重新打地基，結合跨科部團隊照護，幫助長輩走出骨折惡性循環，讓長輩在晚年也可以擁有行動能力與生活尊嚴。/p p style=text-align:justifybr / 黃駿豐進一步說明，骨質疏鬆就像建築物的鋼筋鏽蝕，讓骨頭變得空洞脆弱；肌少症則像支撐建築的結構鬆動，當肌肉無法有效保護骨骼，任何輕微外力都可能造成嚴重傷害。這種骨骼與肌肉同步退化的骨鬆性肌少症，不僅提高術後併發症風險，也容易讓長輩長期承受心理壓力，深怕陷入反覆骨折的惡性循環。/p p style=text-align:justifybr / 奇美醫院引進的雙能量X光吸收儀（DXA）是目前國際公認診斷骨質疏鬆的黃金標準，其優勢在於能同步進行全身身體組成分析。除了精確判讀骨密度，更能揭露肌肉量與脂肪分佈的真相。/p p style=text-align:justifybr / 對於骨折風險極高的族群，建議不要等到真的骨折了才正視問題，透過雙能量X光吸收儀（DXA）的數據化分析，能讓醫療團隊提前介入治療，降低長輩因肌肉不足導致跌倒的機率，也避免引發後續一連串的骨折與失能危機。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong降低跌倒與骨折風險 鈣質、維生素D搭配肌力訓練/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 針對a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69338 target=_blankstrong骨折/strong/a風險極高的個案，奇美醫院推動「術前優化」治療策略。黃駿豐說，近年臨床研究顯示，在重大骨科手術（如：脊椎融合）前3個月，可先使用雙效增骨針，它能同時促進新骨生成並抑制骨質流失，就像為脆弱的骨頭重新灌漿打好地基，可有效改善骨密度與整體骨骼穩定度，降低術後骨釘鬆脫、鄰近節骨折與復原不良的風險，也為後續復健治療創造更安全的條件。/p p style=text-align:justifybr / 為提供長輩更全方位的照護，奇美醫院整合家庭醫學科、骨科、復健科與營養團隊，量身打造了包含心血管監測、營養補給與復健訓練等治療計畫。黃駿豐建議，民眾可善用中華民國骨質疏鬆症學會（TOA）提供的a href=https://www.toa1997.org.tw/calculator/ target=_blank骨鬆自我篩檢工具/a，只要輸入年齡與體重，即可初步評估骨質疏鬆風險區間。/p p style=text-align:justifybr / 若結果顯示風險偏高，應及早就醫安排雙能量X光吸收儀（DXA）檢查，避免等到骨折發生才驚覺問題的嚴重性。此外，骨鬆治療不能只依賴藥物，仍需補充足夠的原料，包括每日約1,000毫克的鈣質與800IU的a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69326 target=_blankstrong維生素D3/strong/a，並進行安全、循序漸進的肌力與平衡訓練，才能真正降低跌倒與骨折風險。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong65歲以上長者 需定期接受骨密度與身體組成檢查/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 黃駿豐也呼籲，守護長輩骨骼健康應遵循「3不1要」原則：不隨意停藥、不輕忽疼痛、不忽視營養，且一定要精準篩檢。建議年滿65歲以上或有早發性停經、長期使用類固醇等風險因子者，應定期接受雙能量X光吸收儀（DXA）骨密度與身體組成檢查。/p p style=text-align:justifybr / 奇美醫院也將持續結合精準檢測、先進藥物與跨團隊照護，守護長輩骨骼與行動力，讓長者不再因害怕跌倒而困守家中，重新找回行動力、過上有尊嚴的晚年生活。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／Freepik/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69338 target=_blank▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69334 target=_blank▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊/a/p