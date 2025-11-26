護齒正視牙周病 植牙別貪便宜

旺旺中時媒體集團26日在台大醫院國際會議中心舉辦「預防醫學口腔健康」講座，中國時報副社長王儒哲（右三）邀請世樺牙醫診所醫師張天欣（右起）、新北市牙醫師公會理事長温世政、三重宏仁醫院營養師李雅慧（左起）、德華牙醫診所院長蔡孝誠、蝴蝶式牙周棒發明家許書欽，向民眾宣導口腔健康的重要性。（黃世麒攝）

國人平均壽命逐年提升，牙齒使用年限隨之延長，口腔健康的重要性日益凸顯。為提升社會對口腔醫療與預防觀念的重視，旺旺中時媒體集團26日在台大醫院國際會議中心舉辦「預防醫學口腔健康」講座，邀請5位醫界權威親自分享，從臨床經驗、植牙選擇到牙科衛教，全面剖析口腔健康。

中國時報副社長王儒哲表示，根據統計，台灣成年人約有8成患有牙周病，而口腔健康是全身健康的基石，若疏於照顧，以至於沒辦法咀嚼喜歡的食物，甚至連心情都會受到影響；而牙周病更可能提升罹患糖尿病、高血壓、憂鬱症等風險，呼籲國人應重視口腔健康。

新北市牙醫師公會温世政說明，市面上植牙價格天差地遠，然而「一分錢，一分技術」，廉價植牙缺乏後續服務以及專業技術的保證，恐淪為「植牙孤兒」。因此，建議民眾應評估三大標準：一、查詢網路口碑與專業網站評價；二、向朋友、親人、鄰居詢問推薦；三、親自面試醫師，觀察其團隊熟練度。

蝴蝶式牙周棒發明家暨執行董事許書欽則說明，多數人習慣使用一般緊繃直線棒的牙線棒，不過，為了有效貼合牙齒表面，民眾應選擇彎成「C」或「U」型的牙線棒，才能有效地進行牙齒全方位清潔。

世樺牙醫診所醫師張天欣說明，牙周病與全身健康息息相關，會導致全身發炎、血管、代謝與大腦相關的疾病，因此，照顧口腔就是照顧整個人的健康；建議民眾可以透過牙周深層清潔（SRP）等方式，清潔「牙齦底下」深處的細菌與結石，保持口腔健康。

德華牙醫診所院長蔡孝誠指出，高達9成以上的智齒都需要拔除，其中，17至24歲是最佳拔牙的年紀，呼籲大眾當醫師判斷智齒應拔除時，要盡快處理，免得越老越麻煩，也提醒民眾應保持定期口腔檢查，並在問題發生前果斷處理。

三重宏仁醫院營養師李雅慧表示，口腔為消化道第一站，除了每天應至少刷牙2次保持口腔清潔之外，應避免咬硬物、戒菸及限酒等；飲食選擇也相當重要，建議可攝取菠菜、水果及全穀類等高纖維植物，為口腔中的好菌提供營養。