護「島」！彰南路庇護島半年撞11次 計畫大改造

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路15處路口增設行人庇護島，不料上路半年來發生11輛車衝撞庇護島的事故，其中彰南路1段215巷甚至撞了3、4次，引發民眾熱議，狂酸這是「三寶檢測器」，但也有人質疑設計是否有問題？公路局彰化工務段為此將展開庇護島大改造，除計畫在15處路口劃設導引線，並將原本固定在庇護島上的交通桿移到路面，增加防護面積與辨識度。

警方統計，彰南路庇護島事故最頻繁的熱點位於彰南路1至3段，其中彰南路1段與215巷口，曾在短短兩小時內，同一座庇護島就連續被3輛汽車撞擊，連交通標誌牌都被撞斷；5到10月間沿線又發生6起車輛「騎」上庇護島事故；本月11日、17日再度有2輛車衝撞庇護島，總事故累計高達11次。

地方民眾對於彰南路庇護島接連遭撞事件直呼「早已見怪不怪了」，有人說這凸顯了用路人駕車習慣就是愛「切西瓜」，行人庇護島是為了保護行人，是很好的構想，馬路三寶的駕照應該要收回；不過也有民眾認為庇護島設計有瑕疵。

公路局彰化工務段段長廖志彬表示，庇護島都依規範設置，也都有施設警示設施；他們已研議在這15處庇護島劃設車輛導引線，讓車輛在迴轉及轉彎時能有所依據，另外，原本固定在庇護島上的4支交通桿，也將移往路面固定，加強辨識度；用路人行經路口要小心慢行，注意路口交通設施狀態，避免因未注意或疏忽而撞上。

