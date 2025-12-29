讀不讀華德福孩子好最重要／楊子

楊子

在休息時間，同事間掀起一陣熱烈討論，討論的主題環繞在標榜自然教育為主的華德福教育體系，原因是有位同事最近讓她的小女兒進入該體系的幼兒園。

有人問，如果重來一次，每個人會不會跟這位同事一樣選擇華德福，大部分的同事給的答案都是否定的，因為他們擔心孩子沒有競爭力，無法接軌之後的課程。

僅有少數一兩位同事採保留意見，認為如果重來一次願意嘗試，至於課業方面，如果孩子自己有興趣，就利用課餘時間陪他們念教科書，或是讓他們參加補習班跟上進度，但在平日的課程就讓他們接受人性化的教育發展，啟迪他們的身心。因為他們認為放眼未來才是最重要的，如果孩子養成自主人格，那會很有幫助。

我在一旁聽了，覺得兩邊選擇的理由都沒什麼問題，大致都是以孩子為出發點作考量，所以不管讀的是不是華德福，相信他們經過那樣的思考之後，也會對於教育有不同的想法，而且兩邊也各自有補足缺點的方式，為了孩子好，大家都會做。

所以這場討論在很和平的情況下結束了，相信這樣的討論也在每個人的心中引起爭辯，因為都有優缺點，不過如果孩子能在學習中快樂，選擇什麼應該都是好的。