讀冊生活推出寄二手書選萊爾富送咖啡活動

【記者 陳姿穎／台北 報導】歲末年初大掃除，又是清理塵積已久的書櫃，讓二手書舊換金的時候。

TAAZE讀冊生活推出「馬上清書櫃：舊書奔騰出發、現金小跑步回家」https://www.taaze.tw/static_act/202601/hilife/index.htm ，寄二手書選萊爾富的活動。凡在2026.1.26~2.13期間選擇萊爾富寄送二手書，就送大杯熱特濃美式咖啡乙杯。

近期以AI短影片發出猛烈攻勢宣傳書籍的讀冊生活，也製作兩則賣二手書送咖啡的KUSO短片吸引消費者。特別的是，其中一則短片的配音是取自讀冊生活創辦人張天立的AI聲音分身。此短片以一名狙擊手失誤，提出身為專家除了該充實自己，也不要因為沒有辦法斷捨離，拖累該有從容。選擇萊爾富寄送二手書，可以享受品嚐咖啡的悠閒。

讀冊生活另一支影片以外星人為題材，將軍與研究員在解析，外星人為何大舉抵達地球，引起星際警戒？在破解外星人語之後，才知道原來外星人急的是寄二手書選萊爾富送咖啡，數量有限要快搶。連外星人都來搶了，將軍聽信後也丟下研究搶著行動。

往年讀冊生活年度清二手書的活動，訴求總離不開環保、省錢，今年以有趣的哏影片主打，令人耳目一新。

讀冊生活寄二手書選萊爾富送咖啡的兩支短片網址：

震驚！首次破解外星訊號! 連美國將軍都….. https://www.youtube.com/shorts/QJlZUQcv9qQ

身為一名專家 有本……在身邊。 是再正常不過的 https://www.youtube.com/shorts/uFQIxl9dDdU

「馬上清書櫃：舊書奔騰出發、現金小跑步回家」活動頁：

https://www.taaze.tw/static_act/202601/hilife/index.htm

