讀取速度最高達 400MB/s！Sandisk 推出全球最小 1TB USB-C 隨身碟

Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB USB-C 隨身碟，名為 SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，專為適合需要在筆電或平板上擴充容量但又需要日常移動的商業人士和學生設計。

Sandisk 指出，這款 USB-C 隨身碟支援高速檔案傳輸，不管是 128GB 至 1TB 版本，讀取速度最高可達 400MB/s，至於 64GB 版本也有 300MB/s，可迅速完成內容傳輸。此外，該容量高達 1TB，適合長時間連接使用，並具備緊密貼合的設計，無論是在會議間移動、通勤或上課途中都能穩定連接裝置，幫助使用者移動時無縫擴充儲存空間，同時維持高效工作。

廣告 廣告

該 USB-C 隨身碟也適用於 Windows 與 Mac 裝置的 SANDISK Memory Zone 應用程式，輕鬆管理與還原檔案，並能夠與筆電、平板及其他 USB-C 裝置相容。

Sandisk 全球品牌管理總監 Christina Garza 表示，現今的專業人士與學生時常忙於各式行程，穿梭於家中和辦公室、會議或課堂空間時，總是隨身攜帶著筆電與平板。他們需要能隨插即用且隨時待命的儲存裝置，讓工作與學習不中斷、行動更加流暢。全新 SANDISK Extreme Fit USB-C 隨身碟具備小巧、可長時間連接的設計，提供高速且大容量的儲存空間，讓使用者在需要時能立即使用，無需頻繁插拔，也不必擔心雲端服務連線中斷。

目前 SANDISK Extreme Fit USB-C 隨身碟容量分別為 64GB、128GB、256GB、512GB 和 1TB，售價從 329 元至 2,999元，產品皆已上市。

（首圖來源：Sandisk）

延伸閱讀：

資料中心與通訊需求強勁！Coherent 估全年成長動能強

三星 Galaxy S26 系列採雙晶片策略，高通估供應占比 75%