讀取速度最高達 400MB/s！Sandisk 推出全球最小 1TB USB-C 隨身碟
Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB USB-C 隨身碟，名為 SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，專為適合需要在筆電或平板上擴充容量但又需要日常移動的商業人士和學生設計。
Sandisk 指出，這款 USB-C 隨身碟支援高速檔案傳輸，不管是 128GB 至 1TB 版本，讀取速度最高可達 400MB/s，至於 64GB 版本也有 300MB/s，可迅速完成內容傳輸。此外，該容量高達 1TB，適合長時間連接使用，並具備緊密貼合的設計，無論是在會議間移動、通勤或上課途中都能穩定連接裝置，幫助使用者移動時無縫擴充儲存空間，同時維持高效工作。
該 USB-C 隨身碟也適用於 Windows 與 Mac 裝置的 SANDISK Memory Zone 應用程式，輕鬆管理與還原檔案，並能夠與筆電、平板及其他 USB-C 裝置相容。
Sandisk 全球品牌管理總監 Christina Garza 表示，現今的專業人士與學生時常忙於各式行程，穿梭於家中和辦公室、會議或課堂空間時，總是隨身攜帶著筆電與平板。他們需要能隨插即用且隨時待命的儲存裝置，讓工作與學習不中斷、行動更加流暢。全新 SANDISK Extreme Fit USB-C 隨身碟具備小巧、可長時間連接的設計，提供高速且大容量的儲存空間，讓使用者在需要時能立即使用，無需頻繁插拔，也不必擔心雲端服務連線中斷。
目前 SANDISK Extreme Fit USB-C 隨身碟容量分別為 64GB、128GB、256GB、512GB 和 1TB，售價從 329 元至 2,999元，產品皆已上市。
（首圖來源：Sandisk）
延伸閱讀：
資料中心與通訊需求強勁！Coherent 估全年成長動能強
三星 Galaxy S26 系列採雙晶片策略，高通估供應占比 75%
其他人也在看
同學都拿iPhone！國一女嫌安卓太慢吵著換機爸超苦惱 一票人卻不挺
隨著科技日新月異，3C產品已成為生活中不可或缺的工具，但許多家長仍擔心孩子過早使用手機會沉迷。一名爸爸分享，他的女兒在小六時擁有了第一支手機，但用了約一年後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓、難以使用。加上同學幾乎都拿iPhone，讓女兒也不斷要求想換iPhone，這讓爸爸十分苦惱。貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
手機睡前可不可以充電？專家曝「電量100%才慘」…延長電池壽命5守則一次看
不少現代人手機不離手，然而手機電量一旦變低，恐會讓不少人徒生憂慮，甚至習慣在睡前將手機插著電線整晚充電。對此，專家強調，手機電池的健康並非靠「一直充滿」維持，而是需要靠「穩定」才能延續，隨著手機成為人類日常延伸的一部分，培養正確的充電與使用習慣，不僅能讓手機更耐用，也能避免潛在安全風險。鏡報 ・ 1 天前
蘋果iPhone 18 Pro最新爆料曝光 透明背蓋有望上陣
（記者周德瑄／綜合報導）蘋果下一代旗艦 iPhone 18 系列的開發進度再度傳出新消息。根據多方供應鏈與科技 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風開眼了！最新路徑曝 下週三晚間中心恐登陸「這地區」 最快下週一海警、週二陸警！｜#鏡新聞
更多氣象資訊，交給主播月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
遠傳推原廠電池換修 iPhone三星5折起、最高省千元
隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出限時原廠電池更換優惠活動，最低5折起。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。中天新聞網 ・ 1 天前
這手機殼太方便！有折疊立架的圖拉斯 Ostand Spin 家族矽膠支架殼 for iPhone 17 系列開箱分享
近期，不知道你有沒有發現台灣市場出現一個非常亮眼的手機配件品牌「TORRAS」，也許這名字你還有點陌生，甚至不會唸？但沒關係，他的中文名稱叫做「圖拉斯」3C 部落客林小旭 ・ 7 小時前
iPhone 17 Pro在「海鷗」颱風中奇蹟生還！泡水外觀無損、手機仍能正常運作
菲律賓遭強烈颱風海鷗重創，一名災民在家園全毀後，卻奇蹟找回浸泡泥水三天仍完好可用的 iPhone，展現防水保護強度。同時，一台舊的英特爾 MacBook 成為他聯繫外界的唯一工具，意外成為求生關鍵。鉅亨網 ・ 1 天前
Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你
文章來源：Qooah.com 有博主爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 的主鏡頭規格或將取決於同期發佈的 Apple iPhone 18 Pro Max 的硬件選擇。若 Apple 採用 1/1.14 吋 的大底 CMOS，Samsung 則計劃使用 2 億像素、0.7μm 像素尺寸的 1/1.12 吋新型傳感器；而如果 Apple 繼續沿用 1/1.3 吋 CMOS 並保留可變光圈設計，Samsung 也將會維持現有方案，繼續搭載 2 億像素、0.6μm 尺寸的 1/1.3 吋 CMOS 並配合可變光圈結構。 該博主進一步評論稱，Samsung 此舉似乎反映出一種「緊隨對手，不輕易在硬件上做超前投入」的策略，甚至略帶無奈地表示，Samsung 在硬件規格上顯得較為保守，「缺乏自主突破的意願」。 此外，綜合此前消息，Samsung Galaxy 預計還將在 S27 Ultra 中引入名為「Polar ID」的新型面部識別技術，以嘗試擺脫當前 3D 面部掃描對大型紅外硬件的依賴，轉而探索更輕薄、集成度更高的解決方案。該技術通過 ISOCELL Vizion 前鏡傳感器Qooah ・ 9 小時前
聯力 LIAN LI 推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器，搭載可磁吸拆卸的方形 LCD 螢幕
高階電腦機殼與電腦配件品牌聯力，宣布推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器。全 […]硬是要學 ・ 18 小時前
自由世界正從根源上剷除中資 與敵對峙的台灣更不能無所作為
在筆者的印象中，台灣社會對中國車企如比亞迪的疑慮極深。這不僅因中國電動車在安全設計上的問題，更在於背後潛藏的國安與資料風險。台灣政府果斷禁止相關車企登台，確實守住了第一道防線——然而，這遠遠不夠。近年來，美國、歐盟及多個民主國家陸續以報告與行政命令形式，將大量中資企業排除於市場之外。這並非貿易保護，而是自由世界為了捍衛數位主權與國家安全所採取的自衛行動。 事實上，這些中資企業早已不只是商業競爭者，而是中國政權對外滲透與情報收集的延伸工具。台灣若仍以「市場開放」為藉口而放任其活動，等同在資訊戰與認知作戰中親手拆除自己的防火牆。以大疆、海康威視、順豐與小米為例，這四家公司皆受「中國國家情報法「制約，依法須無條件配合情報機關要求，提供用戶資料與技術支援。 大疆無人機可回傳拍攝影像、定位與飛行軌跡，形成極具價值的地理與軍事情報資料庫；海康威視監控鏡頭多次被揭露內建遠端存取功能，使公共空間影像可能直接流向中國伺服器；順豐快遞表面是物流公司，實則掌握大量用戶通訊與地理資料，足以描繪出台灣社會的完整行動脈絡；小米電子產品透過手機與智慧家電持續收集使用者行為、語音與定位資訊，成為生活空間中的隱形監控裝中央廣播電台 ・ 19 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 17 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 19 小時前
放颱風假？鳳凰逼近恐全台有感 5縣市「暴風圈侵襲機率」破90%
鳳凰颱風今（10）日清晨已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，中央氣象署預估最快今日下午發布海上颱風警報，而明日不排除發布陸警。根據氣象署各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲率，目前有5縣市突破9成，多縣市突破8成，可見鳳凰暴風圈幾乎橫掃全台。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前