讀名校是特權？她進北一女驚覺資源落差：全班只有我爸是工人...為何「輸在起跑點」是最錯的觀念

出身普通家庭想靠「努力」翻身有多難？網路先前流傳一份「Privilege」特權量表，一句「建中生大概不知道，光是你讀的是『建國高中』，本質上就已經是一種特權了」，引爆社群討論。 由於這份量表將模糊的貧富差距變成「可量化的清單」，讓有些民眾直呼很有感，不少人都在算自己的人生能拿幾分。 對此，資深媒體人岳啟儒也有感而發，她談到當年考上北一女時，也經歷過一次思想震撼，因為出身工人家庭，後來發現周遭同學們的家庭背景大不同，讓她立志「改變貧窮世襲」。

「進城」才看見更高端的生活

岳啟儒臉書發文，她說看到社群一篇貼文寫著：「建中生大概不知道，光是你讀的是『建國高中』，本質上就已經是一種特權了」。這句話她同意同時也不同意，為何她這樣說？

岳啟儒解釋對於「生長在有背景家庭，才有辦法念明星學校」的論點，她以自身經歷解釋：「因為我沒有家世背景，父母沒有錢從小栽培我，我還是考上了北一女。」

她表示自己國中以前在鶯歌讀書，同學父母多半是工人，生活體驗相差無幾；直到考上北一女、台大，「進城」後才驚覺世界的廣大與落差。

家庭、父母職業...連學才藝都有落差

讓岳啟儒印象最深刻的是，進入北一女後，老師發下一張標註家長職業的調查表，並鼓勵大家圈選某位父親是「檢察官」的學生擔任家長代表。當時她仔細一看，才發現多數同學的家長職業欄都寫著「商」，唯獨自己在父親那欄填上了「工」。

那一刻，岳啟儒才第一次清晰意識到：「原來自己的家庭背景和同學這麼不同。」

除了家庭背景的直觀差異，這份「落差」也體現在校園細節中。

岳啟儒回憶，北一女的同學多才多藝，鋼琴、舞蹈、英文口說樣樣精通；身材修長的她，也時常被問及是否參加儀隊。然而，儀隊制服昂貴，加上她住在鶯歌，每天清晨4點45分就得起床，歷經辛苦轉車才能準時到校，放學後更得匆匆趕回家，根本沒有餘裕留在學校練習。

很早就接受沒有特權 立志改變

「我知道自己的資源不如別人，也有過羨慕跟遺憾」，岳啟儒坦言，雖然曾經羨慕，但受到工人父親「不看輕自己」的身教影響，她從未因此憤世嫉俗。

岳啟儒表示，正因為很早就接受自己沒有特權的事實，立誓要改變「貧窮世襲」，這反而讓她變得熱愛賺錢、擅長理財，最終走上創業之路，如今成為職場的女強人。

岳啟儒文末感性寫下，這個世界本就不平等，人外有人，比較永遠比不完，「我覺得認命很重要，我講的認命不是悲觀，而是坦然接受自己的狀態，才能舒服自在過日子。」

從建中特權引爆 特權量表你幾分

至於為何「Privilege」一詞突然在社群上爆紅？其實在這波討論中，Privilege已從單純的「特權」轉化為「原生家庭紅利」的代名詞，意指成長背景較有資源的情況下，某些人相對容易取得機會與優勢。

這份由工程師整理的「台灣特權量表」，列舉20項具體的階級差異配置，包含從小擁有一對一家教、付費學才藝、搭過商務艙，甚至是有留學規劃等。

相關新聞： 特權量表是什麼？從建中特權引爆、20項你拿幾分？優勢和特權哪不同，「有餘」就是Privilege？

洪蘭：「輸在起跑點」是最錯的觀念

腦科學家洪蘭出生於司法世家，祖父為檢察官，父親洪福增是由軍法官檢覈而成的律師，家共有六位姊妹，皆為畢業於北一女及台大的傑出學子。其中三位擁有博士學位，另外三位則擁有碩士學位，堪稱學霸家族。

洪蘭過去上節目談到教育問題時表示，「輸在起跑線是一個最錯的觀念」。

她說，大腦管記憶的海馬迴神經細胞再生，即使89歲的老人家都會再長新的神經細胞，人怎麼會輸在起跑線？人必須不停地學，因為舊知識會被推翻，新知會不斷湧出，我小時候念書，冥王星是九大行星，現在不是了。

「記憶現在其實沒有什麼價值了，因為有電腦，有手機了，要知道什麼Google馬上告訴你，但是你要查資料，你還要有關鍵字才查得到，所以理解能力比背誦能力還重要。」

洪蘭認為要知道人生要幹什麼，工作才會如你的意。

「我們看到很多人不喜歡他的工作，可是為了上有老下有小，必須勉強自己去上班來維持生活，結果好不容易把老的送了終、小的上大學了，覺得一定要過自己的生活了，就發現得了癌症，這是一個很可悲的事情。」

