讀名校算特權？她讀北一女驚覺：只有我爸寫「工」

生活中心／饒婉馨報導

社群平台 Threads 近日針對「讀名校是否為一種特權」展開熱烈討論，源起於一篇指出「能讀建中本身就是一種特權」的貼文，意指名校生多半來自優渥家庭與父母的用心栽培。資深媒體人岳啟儒對此在臉書分享自己從鶯歌勞工家庭考上北一女的心境轉變，她第一時間看見了資源的不平等，不過她選擇「認命」接受現狀，轉化為人生的動力。





「讀名校＝特權」掀網論戰！她考上北一女震驚：只有我爸寫的是「工」

岳啟儒回想自己過往就讀名校的時候，常常需要付出比別人更多的努力。（圖／翻攝自臉書粉專《岳啟儒 一人份的勇氣》）

職業欄的衝擊！同學家長多從商 她卻只能寫下「工」

岳啟儒回憶，考上北一女前她在鶯歌讀書，身邊同學家境相仿，父母大多是工人；直到進入北一女，有次老師發放家長職業統計表，她發現「大部分的同學家長職業欄寫的是『商』，只有我的爸爸寫的是『工』」，那是她第一次深刻意識到自己與他人的不同。當其他同學在學鋼琴、練英文口說時，岳啟儒因為家境沒有多餘資源學才藝，她為了準時到校「每天早上要 4:45 分起床，拼命轉車才不會遲到」，放學後也要趕緊搭車回家，根本沒有時間補習或參加社團。她坦言，「我知道自己的資源不如別人，也有過羨慕跟遺憾，但我沒有覺得憤世嫉俗過」。

她爸爸是工人出身，卻沒有因此覺得自己低人一等，這個想法讓她深受影響。（圖／翻攝自 Google Maps）

認命不是悲觀！接受不平等才是改變「貧窮世襲」的開始

岳啟儒表示，爸爸對她影響很深，「他雖然是工人出身，卻從不因此看輕自己」。她認清自己是個沒有特權的人，因此很早就接受現狀，並立志要改變貧窮世襲，這也成為她後來熱衷理財、努力賺錢，甚至決定創業當老闆的契機。對於「特權」與「不平等」的討論，岳啟儒有感而發地表示，「這個世界本來就不平等，即使你身在有錢人家，也會遇到比你更有錢的人，永遠比不完。所以我覺得認命很重要，我講的認命不是悲觀，而是坦然接受自己的狀態，才能舒服自在過日子」。





