讀名校＝有特權？她考上北一女「4:45起床上學、沒錢補習」曝心境：認命很重要

台灣名校北一女。圖／資料照

一名網友先前在Threads上寫道：「建中生大概不知道，光是你讀的是「建國高中」，而不是『建國男中』，本質上就已經是一種特權了」，此話一出頓時引起熱議，除了有關校名為何男校會叫作「建中」而女校叫作「北一女」的差異，也引發外界對於「考上名校是否為特權」的討論。對此，資深媒體人也感慨分享自身經歷直呼：「這個世界本來就不平等。」

資深媒體人岳啟儒日前透過粉專發文分享自己的看法，他首先認為，原PO這番話的意思應是「生長在有背景有特權的家庭，接受父母的栽培，才有辦法念明星學校」，但他對這段話是抱著「既同意也不同意」的看法。岳啟儒表示，他當年在沒有家世背景、父母沒錢栽培的情況下，仍舊考上了北一女及台大：「確實是在『進城』之後，才看見更高端的生活，以及過去沒看過的世界。」

資深媒體人岳啟儒。圖／翻攝自FB／岳啟儒 一人份的勇氣

岳啟儒憶起，他國中以前都在鶯歌唸書，班上同學的父母多半是工人，大家的生活體驗都頗為相似，然而剛進入北一女就讀時，學校就要求選出家長代表，他也因此收到老師派發一張標註家長職業欄的表單。岳啟儒當下仔細看了之後發現，大部分的同學家長職業欄寫的都是「商」，只有他的爸爸寫的是「工」：「那是我第一次清楚意識到，自己的家庭背景和同學這麼不同。」

不僅如此，岳啟儒透露，許多北一女同學都多才多藝，例如學過鋼琴、跳舞、英文口說等，但他卻無法學習才藝、補習，也沒有社團生活，是因他每天都要清晨4時45分就起床準備上學才不會遲到，放學後也得盡快趕車回家。岳啟儒坦言，雖然當時自知資源不如他人，也曾羨慕其他同學、有過遺憾，但他也沒有因此而憤世嫉俗。

資深媒體人岳啟儒畢業於北一女。圖／翻攝自FB／岳啟儒 一人份的勇氣

岳啟儒坦言，爸爸對他影響極深，因爸爸雖然是工人出身，卻從不因此看輕自己，所以他很早就接受了自己是個毫無特權的一般人，也為此立誓改變貧窮世襲，於是長大後的他變得熱衷於賺錢與理財，甚至後來決定創業當老闆：「這個世界本來就不平等，即使你身在有錢人家，也會遇到比你更有錢的人，永遠比不完，所以我覺得認命很重要，我講的認命不是悲觀，而是坦然接受自己的狀態，才能舒服自在過日子。」



