讀墨、博客來拚閱讀器 新機齊亮相書展

2026台北國際書展今天(3日)熱鬧開幕，台灣繁體中文電子書平台Readmoo讀墨與網路書店博客來同步推出全新閱讀裝置。讀墨宣佈攜手聯發科、元太科技成立「閱讀台灣隊」，發表手機型彩色閱讀器「mooInk Chill」；博客來則首度亮相專為學齡兒童打造的「BooksPad Kids 兒童學練機」，宣示台灣電子閱讀市場邁向新階段。

Readmoo 讀墨電子書3日在2026台北國際書展發表 2026 年最新年度計畫，宣布攜手 IC 設計大廠聯發科、電子紙龍頭元太科技成立「閱讀台灣隊」，集結台灣科技實力，推出首款合作產品——6 吋手機型彩色電子書閱讀器「mooInk Chill」，並於書展現場宣布即刻啟動預購，打響合作第一槍。

Readmoo 讀墨電子書執行長龐文真表示，「閱讀台灣隊」結合聯發科的處理器晶片、元太科技的彩色電子紙面板，搭配讀墨深受台灣讀者好評的軟體與介面設計，並透過慧通智聯完成終端組裝，正式實現「All in Taiwan」的重要里程碑。

此外，台灣知名網路書店博客來也在台北國際書展開幕首日，首度揭幕全台第一台專為學齡兒童打造的10.3吋「BooksPad Kids 兒童學練機」，並定調2026年為「領航兒童數位閱讀」的重要里程碑，宣示布局閱讀未來新世代。

博客來不諱言，他們主要針對目前市面上極少見以兒童為核心取向的電子書閱讀器市場，象徵品牌成功補足全齡閱讀的最後一塊拼圖，進化為「全方位閱讀方案提供者」。本次並以「讀・學・練」為核心，打造孩子第一台專注成長的數位閱讀夥伴。

博客來也提到，隨著閱讀行為加速數位化，內部統計顯示，電子書銷售已佔實體書業績逾13%，電子書服務自上線以來連續8年維持雙位數成長，內容品項累積突破30萬種。「BooksPad」推出後繳出銷售破1.3萬台表現，2025年電子書新會員數年增逾20%。博客來期望，透過「BooksPad Kids兒童學練機」的世代佈局，可再推動電子書及聽書銷售成長1到2成。(編輯：許嘉芫)



博客來第一台學齡專用「BooksPadKids 兒童學練機」台北國際書展亮相。(博客來提供)