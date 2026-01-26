讀好書添好運 新北市圖推「年節閱讀福袋」





春節將至，家家戶戶開始準備歲末年終大掃除，新北市立圖書館歡迎民眾可以將家中不再閱讀的好書捐出，參與新北市漂書活動，讓好書繼續流傳，圖書館會將所有募集到的好書置放於各漂書站點，提供年節返鄉 及過年出遊的民眾取閱。2月2日(一)至2月12日(四)只要捐書100本，還可免費到府載運，預約電話(02)29537868分機8409。

迎接農曆春節到來，新北市立圖書館總館於2月9日至2月13日準備了應景的「年節閱讀福袋」，圖書館精心挑選5本適合春節年假閱讀的好書，透過趣味的書袋盲借活動，增添過年的儀式感，也希望大家可以帶著對新年的期待，一起來讀好書添好運。

另圍爐吃年夜飯是過年的重頭戲，「好書上桌．幸福滿桌」漂書活動則為讀者準備了豐盛的「書香年菜」，文學小說、烹飪、手作、旅遊、兒童圖書等各式各樣種類豐富的年菜佳餚，只要喜歡，便可以免費帶回家，希望讓大家過年期間除了享用豐盛的美食，滿足味蕾，也能豐富精神食糧。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，讓了讓喜愛閱讀的民眾，能在年節中悠閒享受閱讀的樂趣，新北市29區圖書分館共準備了超過上萬本的各類熱門新書，以及上千部強檔影片、動畫，春節期間(2/7-2/23)同時提高借閱冊數至40本，並且延長借閱期限，歡迎民眾到圖書館挑選幾本喜歡的書一起過年，讀好書過好年，豐富心靈養份，讓過年更有意義。相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw/ <http://www.library.ntpc.gov.tw> )。



