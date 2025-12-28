（圖／本報系資料照）

鄭麗文在東吳大學演講時說出「我是中國人、寫中國字、吃中國菜」時，很多人一聽就炸鍋。但老實說，真正刺到人的，不是這句話本身，而是它戳破了一個大家不太願意面對的現實：台灣正在把一個原本很好用、也很值錢的優勢，一點一點丟掉。

這段話是想講給那些一聽到「中國」兩個字就立刻反射性排斥的年輕人聽。先說清楚，這不是要你站隊、表忠誠，而是提醒你一件很實際的事——你正在拿自己的未來開玩笑。

以前台灣人在華語圈為什麼這麼吃香？不是因為政治立場正確，而是因為我們真的「懂」。懂中國文化、懂文字背後的意思。更關鍵的是，台灣人以前是最好的「轉譯者」。很多外商剛進大陸市場時，最愛找台灣人，就是因為我們聽得懂中國在說什麼，也知道西方老闆在想什麼，能把兩邊的話講清楚、翻對意思。會不會寫中文只是基本，真正值錢的是你能不能把中國這個文化和市場「解釋給世界聽」。

但這幾年，當「去中國化」變成一種情緒反射，結果台灣不是更國際，而是更封閉。很多年輕人不再理解中國文化，卻以為這樣叫做進步，最後只是把自己原本有的工具丟掉。

更諷刺的是，世界剛好相反。歐美的學生正在主動學中國、讀中國、理解中國。對他們來說，中文只是入口，真正看重的是：未來做生意、做科技、做內容，你繞不開中國。大家都在卡位，你卻自己退場。

講白一點，市場不會在乎你怎麼想，它只在乎你能不能用。你拒絕的不是中國，而是可以讓你多一條路走的機會。

世界不會替你覺得可惜，只會覺得——你親手丟掉了一個，別人拚命想搶的優勢。（作者為國際傳播品牌戰略顧問）