讀懂古人心事學情緒管理 新北推 SEL 融入文言文教學

當古代文學遇上現代心理學，文言文不再只是背誦，而是引導情緒理解的學習入口！新北市教育局攜手國立臺灣師範大學與中華未來學校教育學會，日前在海山高中舉辦「社會情緒學習（SEL）融入國語文課程（文言文）教案教材設計與發展成果發表會」，邀集新北市7所高中教師團隊，展示如何將 SEL 系統性融入高中核心文言文教學，讓古人的生命智慧成為學生面對壓力、調節情緒的重要學習資源。

新北市教育局副局長劉明超表示，推動 SEL 融入國語文課程的核心精神在於「不額外增加課程負擔」，而是讓學生在既有的閱讀與討論歷程中，循序培養情緒識別、表達與調節能力。透過教學設計轉化，文言文不再只是為考試而學的背誦內容，而能引導學生連結生活經驗，重新看見經典文學的當代價值與人文深度。

教學現場中，教師以SEL為核心，設計多元引導策略，協助學生從文本走向自我覺察與負責任決策的練習。例如在〈赤壁賦〉教學中，透過「情緒便利貼」與「情緒折線圖」，引導學生標記並理解情緒起伏的關鍵時刻，並結合AI對話，模擬蘇軾面對「努力未必有結果」與「挫折沮喪」的人生困境，體悟「清風明月」所象徵的觀點轉化——將注意力放在「我所擁有的」，學習在無法改變的遺憾中培養曠達與自我接納；而在〈鴻門宴〉課程中，教師運用S-B-I-O-R（情境、行為、影響、選擇、修復）模式來拆解角色行動，引導學生進入劉邦或項羽的視角，覺察權力張力與情緒壓力，並分析張良如何以精準溝通與禮節化解危機，讓學生練習在現實人際衝突中穩定情緒、辨識他人，進而做出周延且負責任的判斷。

教育局指出，本次成果發表共完成8篇教案，歷經半年專業共備與實踐，參與學校包括海山高中、新北高中、三民高中、清水高中、徐匯高中、南山高中及金陵女中，並透過與臺師大教授群定期交流，逐步發展具研究基礎且可落實課堂的教學模式，具備全國推廣價值。

金陵女中高亞謙校長表示，國文課結合系統化社會情緒指標，有助於深化學生文本理解並回應生活情境；三民高中王怡萱教師則指出，SEL 融入熟悉課文後，透過反覆討論與修正，引導學生在做出選擇時學會承擔與反思其對他人的影響。

教育局表示，新北市自112年起系統性推動SEL，率全國之先攜手臺師大教育研究與創新中心發布「縣市系統性推動指引」，並持續辦理 BEST ME 教師培力工作坊、讀書會及諮詢分享會，已培育超過200 位種子教師，並透過跨縣市交流深化專業對話。此次進一步將 SEL 與學科教學深度結合，讓學生在厚植文學素養的同時，也培養心理韌性與同理溝通能力，朝向成為能理解他人、善於對話的現代公民邁進。完成的8篇教案亦同步製作為移動式展示海報，提供新北市各校巡迴觀摩，相關教材將公告於「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」（https://learningcollaboration.org/），供教師下載運用。