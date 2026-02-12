讀懂生醫新顯學 《外泌體時代》熱銷二刷

《外泌體時代》閱讀熱潮在台北國際書展期間達到高峰。

線上下通路 搶讀生醫新知

「外泌體」被視為生醫產業下一座護國神山，已成近期最熱門的關鍵趨勢。國內首本跨領域全景解析外泌體專書《外泌體時代》，近期在出版市場表現亮眼，不僅在剛落幕的台北國際書展引發搶購熱潮，首刷庫存更瀕臨售罄，出版社已緊急啟動二刷印製；該書近期更強勢躍上誠品書店的黃金櫥窗版面，話題持續延燒。





《外泌體時代》近日登上誠品台大店巨幅櫥窗，強調該書為「國內第一本跨領域專書」，核心價值在於串聯學術、產業、政策及國際視野，揭示台灣在全球生醫浪潮中的戰略位置。這股推廣熱度不僅止於台北，誠品台中中友店、園道店亦設有專區曝光。

除了實體通路，數位閱讀領域也備受矚目，《外泌體時代》先前獲 KOBO 電子書選為「本週精選」。此外，書籍內容的專業度更深獲醫療現場肯定，多家診所近日一口氣採購數十本，顯示醫美與臨床端對於這項新技術的高度重視。

《外泌體時代》彙集了產學界重磅專家的第一手觀察。圖為，台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍、福又達生技創辦人陳燦堅、前宜蘭大學特聘教授郭村勇。

產學重磅權威 聯手解析趨勢

《外泌體時代》書含金量極高，彙集了產學界重磅專家的第一手觀察。台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍與福又達生技創辦人陳燦堅一致看好台灣潛力，指出憑藉人才、AI 優勢與製造實力，若能結合日本再生醫療經驗，台灣將有機會在政策支持下，打造具國際競爭力的外泌體產業。





在應用與市場端，前宜蘭大學特聘教授郭村勇分析，外泌體具強穿透力與多重活性，隨著法規逐漸明朗，它將從保養邁向醫療，成為生技新亮點；弘光科技大學副校長張聰民則強調，台灣應強化科研與永續特色，透過原料自主與打造具故事性的成分 IP，在國際化妝品市場展現更大的競爭優勢。

《外泌體時代》登誠品台大店櫥窗。

書展佳評如潮 緊急啟動二刷

這股生技閱讀熱潮在台北國際書展期間達到高峰，現場帶動大量讀者爭相搶閱。在展覽效應推波助瀾下，首刷書籍已近乎完售，出版社為回應市場熱烈需求，迅速啟動二刷，展現大眾對於掌握產業前瞻趨勢的渴望。





《外泌體時代》將外泌體形容為一種「未來的氣味」，它不像疫苗般急迫，也不似減肥藥般火熱，卻是細胞間的「高速訊息包裹」。這些奈米胞外囊泡內含蛋白質、RNA 等關鍵分子，能影響修復、免疫與抗衰老，有望改寫人類醫療與健康的未來。