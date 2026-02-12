讀懂生醫新顯學 《外泌體時代》熱銷二刷
線上下通路 搶讀生醫新知
「外泌體」被視為生醫產業下一座護國神山，已成近期最熱門的關鍵趨勢。國內首本跨領域全景解析外泌體專書《外泌體時代》，近期在出版市場表現亮眼，不僅在剛落幕的台北國際書展引發搶購熱潮，首刷庫存更瀕臨售罄，出版社已緊急啟動二刷印製；該書近期更強勢躍上誠品書店的黃金櫥窗版面，話題持續延燒。
《外泌體時代》近日登上誠品台大店巨幅櫥窗，強調該書為「國內第一本跨領域專書」，核心價值在於串聯學術、產業、政策及國際視野，揭示台灣在全球生醫浪潮中的戰略位置。這股推廣熱度不僅止於台北，誠品台中中友店、園道店亦設有專區曝光。
除了實體通路，數位閱讀領域也備受矚目，《外泌體時代》先前獲 KOBO 電子書選為「本週精選」。此外，書籍內容的專業度更深獲醫療現場肯定，多家診所近日一口氣採購數十本，顯示醫美與臨床端對於這項新技術的高度重視。
產學重磅權威 聯手解析趨勢
在應用與市場端，前宜蘭大學特聘教授郭村勇分析，外泌體具強穿透力與多重活性，隨著法規逐漸明朗，它將從保養邁向醫療，成為生技新亮點；弘光科技大學副校長張聰民則強調，台灣應強化科研與永續特色，透過原料自主與打造具故事性的成分 IP，在國際化妝品市場展現更大的競爭優勢。
書展佳評如潮 緊急啟動二刷
《外泌體時代》將外泌體形容為一種「未來的氣味」，它不像疫苗般急迫，也不似減肥藥般火熱，卻是細胞間的「高速訊息包裹」。這些奈米胞外囊泡內含蛋白質、RNA 等關鍵分子，能影響修復、免疫與抗衰老，有望改寫人類醫療與健康的未來。
