【讀者投書】十萬人都或不是重點、高雄人真正想抗議的是什麼？

身為一名土生土長的高雄市民，上週末路過鳳山西站，見證了立委林岱樺那場號稱十萬人的造勢大會。即便撇開政治動員的數字遊戲不談，現場那股夾雜著悲情與激昂的氣氛，確實反映出當前高雄市長初選中一股不容忽視的基層暗流。這場造勢不僅是林岱樺個人的清白辯護，更像是一場針對民進黨派系政治的沈默抗議。

高雄鳳山西站造勢現場人潮綿延，群眾高舉標語、齊聚廣場。（圖／讀者提供）

長期以來，高雄的政治版圖往往被視為幾大派系的勢力範圍。然而，林岱樺在台上數度哽咽提到自己「同黨不同命」，並拉出已故父親林三郎的委屈來連結司法爭議，這種「孤女對抗體制」的敘事，對於重情重義的南部基層選民來說，具有強大的情感穿透力。我們在現場看到的，不只是支持者對一位參選人的擁護，更多的是選民對於「誰能代表庶民、而非代表權貴派系」的投射。

​然而，感動之餘，身為市民也不免有理性的憂慮。林岱樺在會場高喊「無罪」，並將司法案件定調為政治封殺，這對法律尊嚴無疑是一次巨大的挑戰。高雄正處於科技轉型與經濟起飛的關鍵期，我們期待的市長，除了要有走入基層的「地氣」，更必須具備能帶領城市走向國際的「清廉度」與「治理穩定度」。如果初選演變成一場比誰更委屈、誰動員人多的悲情大賽，而非針對城市願景的理性辯論，那絕對不是高雄市民之福。

​鳳山造勢後的初選情勢已經產生質變，林岱樺展現的陸戰實力，無疑讓其他擁有派系資源的參選人感到了前所未有的焦慮。這股「林岱樺旋風」是否能持續吹到明年一月的民調，還看她能否在感性動員後，拿出更具體的政見與清廉保證。

​我們希望看到的初選，是一個能讓高雄更好、治安更穩、產業更旺的競爭，而不是一場充滿淚水與控訴的政治連續劇。鳳山造勢的人潮是一個警訊，提醒著執政黨：民意，永遠不在派系的辦公室裡，而是在大街小巷的期盼中。

​（作者為高雄市民，現從事自由業）

