讀者投書》綠台南初選火藥味濃 林俊憲涉「外籍遊艇裁罰案」爭議升溫

民進黨立委林俊憲。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南區立委初選競爭白熱化之際，一則內部訊息截圖近日在政壇流傳，引發新一波攻防。截圖內容顯示，民進黨立委林俊憲疑似針對一艘外籍遊艇「已完成裁罰」的案件，安排相關單位進入立法院研議後續處理方向，且並未發出正式會議通知。相關內容曝光後，被解讀為與民進黨台南初選的派系角力與人脈動員有關，成為初選內鬥的新焦點。

根據流傳的訊息截圖，會議內容疑涉及已裁罰案件後續處理，引發是否「替案件尋求轉圜」的聯想。

此事件甫一曝光，立即被台南地方政治圈連結到民進黨初選布局。有地方黨務人士分析，台南長期派系分明，初選競逐激烈，任何與權責機關互動的訊息都可能被放大檢視；也有人認為，此次流出的截圖「時間點敏感」，顯示初選過程中攻防升級、側翼操作與輿論戰同步展開。

台南地方議政圈透露，近期包括服務案件處理、地方建設資源分配、人事布局等議題，皆被納入派系競合脈絡審視。此次「外籍遊艇案」再被推上檯面，使得原本在地已高度緊繃的初選態勢，更增添不確定性。支持者之間的互相質疑，也逐漸延伸至社群平台與地方政論節目。

台南向來是民進黨票倉，初選往往比大選激烈，內部競爭時易出現文件流出、側錄、截圖外傳等情況，在民進黨台南初選倒數之際，這起外籍遊艇裁罰案的延伸風波，無疑成為參選人之間攻防的新戰場。

作者 : 廖英明 / 資深文字工作者

