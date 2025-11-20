讀者換口味 言情小說龍頭熄燈

出版過多本台灣經典言情小說的「萬達盛出版社」近日宣布將結束營業，讓不少接觸過言情小說輝煌世代的6、7年級生感嘆不捨，坊間租書店更是不少人閱讀言情小說的青春回憶之處。（黃世麒攝）

台灣言情小說龍頭「萬達盛出版社」於17日宣布結束營業，作品曾改編成電視劇，並紅遍兩岸的知名作家席絹、于晴，也透過公開信向讀者告別。而席絹更以「最後一封情書」為題之文，談到時下創作者的憂慮，「當AI變得無所不能時，創作者都在問：我們還有存在的必要嗎？還有生存的空間嗎」？不過她還是感念粉絲的支持，「感謝最青春的那段歲月遇見了你們，感謝你們成就了席絹」。

台灣言情小說在90年代發展蓬勃，不少知名作家所寫的作品，更是6到8年級生的共同回憶，不過網路文學興起，衝擊紙本小說市場，最具代表性的狗屋出版社與萬達盛出版社，分別在9月、11月宣布熄燈。而萬達盛出版社於近日公告「到了說再見的時刻」一文，又分享席絹、于晴的告別信，吸引大批網友留言表達不捨。

論及AI衝擊書市與創作，席絹在文中寫道，「目前純粹以文字表達出的美麗與訴說出的故事，無法在這影音炫麗成為主流的市場擁有一片屬於自己的天地，純文字的創作已經失去了能夠靜靜傾聽的人群」，感嘆閱讀群眾變少。

于晴則透過萬達盛粉專發表長文「今日一別，從此各奔東西」，並於文末感傷地寫道：「祝福曾經的、現在的讀友，祝福出版社裡所有人，祝福出版社，祝福所有努力的寫作者，祝福我自己」。

中興大學文學院副院長陳國偉分析，隨著大環境的改變，言情小說的讀者也轉換興趣，當中尤其年輕讀者偏好大陸網路連載的長篇小說，題材則是仙俠、科幻與奇幻元素很具人氣，另外也有一批台灣讀者喜歡輕小說。

萬達盛過去也曾經想要發展電子書，一度經營情況好一些，但經營不易主要問題還是在於讀者口味改變，大批消費者都轉往收看影視作品。