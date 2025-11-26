《讀者》雜誌12月號出版了。（讀者雜誌提供）

記者王正平／高雄報導

《讀者》雜誌12月號新聞焦點：「我為什麼不怕衰老」，作者說她不怕衰老的原因之一是，她每一個10年都比上一個10年過得更好、更快樂。如果你喜歡怨天尤人，那麼你現在就應該開始嘗試改變，否則當你變老的時候，你也只能繼續在怨懟中度過餘生。

「他們漫長的職業生涯」，全球最大的投資公司之一的波克夏公司的巴菲特退休了，他執掌波克數十年直到95歲。他的接班人63歲。在全球不少企業高管年齡有偏大的情況。因為市場機制，可能讓才35 歲的人有中年危機，也可能讓70歲的大伯老當益壯。

「人到三十，開始生前整理」，作者講述一名30歲女孩開始生前整理做五件事，包括：清東西、理錢財、篩關係（把許久沒聯絡的人刪除）、寫願望、最後是留句話（遺囑）。透過整理讓生活保持秩序與流動。

