《讀者》雜誌2月號發行了

《讀者》雜誌2月號。 （ 讀者雜誌提供）

記者王正平/高雄報導

《讀者》雜誌2月號新聞焦點：「世界從來不是靠一代人推動的」一本文藉由一名落魄裁縫師的故事，透過兩個世代的思想碰撞，發展出「跨代合作」的典範。原來世界的推動是靠兩代人的合作，一代人放下「我為你好」的執念，另一代人則要理解「原來你真有本事」的具體含義。

「普通人能改變歷史的進程嗎」，不少人認為，世界史從來都是關於帝王將相、才子佳人的歷史。但作者舉了多個二戰時期的故事，指大人物的確能夠發起或終結戰爭，但他們無法剝奪普通人的頑強意志。哪怕在那樣一個極端的時代中，普通人仍然有權利做出選擇。從這個意義上說， 普通人的確改變了世界。

「徐霞客的硬核之旅」，與其說徐霞客是旅遊，不如說他是在科考。他在1618年以目力測算結合腳力驗證，得出蓮花峰才是黃山第一高峰，後經當代科學驗證為真。他勘察金沙江才是長江的源頭，300年後被驗證。他考察100多個石灰岩洞，點明鐘乳石的成因，100多年後，歐洲人才開始考察石灰岩地貌。

