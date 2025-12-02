讀賣攜手早稻田進行全國民調 近6成日人反對擴大引進外國人勞動力

日本《讀賣新聞》與早稻田大學先端社會科學研究所合作進行全國郵寄式民調，針對7月參議院選後民眾的政治態度進行調查。結果顯示，在是否應積極引進外籍勞工的議題上，「反對」與「傾向反對」合計達59%，比2023年11至12月調查的46%大幅增加。

去年仍以贊成者較多，但今年贊成比例明顯驟降。調查進一步詢問「日本境內外國人增加所帶來的影響」（複選），最多人選擇「治安惡化」（68%），其次為「語言、文化、生活習慣不同，容易引發糾紛」（63%）。第三高則是正面回饋「可紓解人力短缺」（61%）。

觀察年齡差異，認為「治安會變差」的比例在18至39歲達79%、40至59歲為72%、60歲以上為59%，顯示年輕及中壯年族群對治安問題更有感。至於「能改善人力短缺」的看法則隨年齡上升，18至39歲為53%、40至59歲60%、60歲以上達67%。

調查也問及「國家應優先自身利益，還是國際協調」，有70%（含傾向）支持「優先國家利益」，創2017年開始調查以來最高。對美國總統川普主張的「美國第一」是否有共鳴，全體僅28%表示認同，但18至39歲卻高達54%，呈現年輕族群較強烈的「自國優先」傾向。

在國防政策方面，67%支持加強日本防衛力量，反對者（含傾向反對）為31%。調查也指出，自民黨高市早苗與石破茂支持者，在安全政策立場上存在明顯分歧，反映黨內呈現某種「準政權輪替」。

至於「期待政治帶來安定還是變革」，本次答案首度由「變革」以52%（含傾向）領先「安定」46%，為2018年開始提出此題後首見。對政府現狀的「不滿」比例高達88%（含稍不滿），創2014年以來新高。

在被問及「希望哪個政黨執政」（可複選，不考慮席次）時，自民黨以48%居首，其次為國民民主黨31%、立憲民主黨25%、日本維新會25%等。

這項調查於石破內閣末期的9月24日開始，到高市內閣組成後的10月31日結束，對象為全国3000名選民，共收到2004份有效回覆，回覆率67%。



