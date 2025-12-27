即時中心／張英傑報導



隨著2026年地方選舉與2028年總統大選接近，政府高度警戒中國可能透過輿論操作介入台灣選舉！日本《讀賣新聞》今（27）日報導，近期網路流出中國情報分析公司的內部文件，內容顯示運用生成式人工智慧散布真假難辨的資訊，顯示相關技術已可悄然滲透民主社會。







報導指出，美國范德堡大學（Vanderbilt University）國家安全研究所，今年取得一家北京大型企業「中科天璣」的內部資料，並對外公開。該文件為約400頁的簡報檔，說明公司如何因應香港、台灣、美中關係等中共中央高度關注議題，提供情勢感知、分析與輿論引導技術。

廣告 廣告

文件顯示，系統會先全面監控網路空間，鎖定具影響力的意見領袖，進一步分析其心理特質、價值觀與語言使用，甚至包含方言，再生成與其高度契合的虛擬人物帳號。這些帳號不僅能主動發送訊息，還可進行自然對話，逐步影響目標對象的認知與立場。



台灣AI產業相關人士指出，在生成式AI快速進展下，社群平台上的虛假帳號已幾乎難以辨識，對民主社會構成嚴重挑戰。不過，中科天璣則否認《紐約時報》對其文件內容的相關報導。



中國政權被外界認為，希望在2028年總統選舉中阻止賴清德連任，ˊ2026年地方選舉被視為前哨戰，後續輿論攻防恐將更加激烈，因此，陸委會已在今(2025)年12月初召開諮詢會議，提出強化防制網路假訊息與加強民眾媒體識讀教育的方向。



事實上，中國介入台灣選舉的疑慮不是首次，2018年高雄市長選舉期間，親中立場的國民黨籍候選人韓國瑜勝選後，即有聲音質疑中國軍方相關單位透過輿論操作介入，近期流出的錄音檔，也被安全單位研判，與當年中國軍方及情報分析公司之間的合作意圖有關，再度引發外界關注中國輿論戰。

原文出處：快新聞／《讀賣新聞》揭中國偽造「AI台灣腔」企圖介選2026、2028

更多民視新聞報導

自家人炸鍋！國民黨竹市禮讓高虹安 前藍委怒問：哪門子藍白合

黃國昌新莊大造勢！傳柯文哲將偕愛妻現身 蘇巧慧說話了

最新／五股工安事故！20歲男遭「石雕砸頭」 OHCA搶命中

