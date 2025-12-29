即時中心／林韋慈報導

日本《讀賣新聞》近日報導指出，中共解放軍疑似與北京「沃民高新科技」聯手，於立法院長韓國瑜2018年競選高雄市長期間，介入台灣選舉，且掌握清楚的人聲錄音證據。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧昨（28）日也在臉書發文表示，自己作為「賣菜郎」鬥爭戲碼中的對照組，對此「深有所感」。

對於中共介選相關指控，韓國瑜昨（28）日回應指出，「抹紅、抹黑、抹臭」既廉價又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。他並表示，從王立強、向心夫妻，到近日新聞影射的共諜人物，自己完全不認識。若真有中共介入選舉，按照這些「活靈活現的劇本」發展，如今主政者又怎會是「當今聖上」？

廣告 廣告

吳音寧則在貼文中指出，根據日本發行量最大的《讀賣新聞》報導，中共介選助長「韓流」，使韓國瑜於2018年當選高雄市長。曝光的錄音檔證據明確，中共解放軍官員與北京網路科技公司負責人，清楚討論如何匯款介選；然而，韓國瑜對此的回應卻完全迴避，始終不敢正面面對。

吳音寧進一步質疑，韓國瑜首先扯出其他共諜人物，強調自己不認識，「不認識其他共諜人物，能代表什麼嗎？戲偶也不見得認識操偶師啊！」她也指出，韓國瑜將2018年的介選問題，刻意嫁接到2024年，卻忘了正是當年被精心打造的「賣菜郎」劇本，才能在2018年活靈活現地上演，並順利當選高雄市長。

她直言，回顧2018年，自己作為韓國瑜所演出的「賣菜郎鬥爭戲碼」中的對照組，確實感受深刻。如今，身為立法院長的韓國瑜，難道不應對中共介選一事說清楚、講明白嗎？





原文出處：快新聞／《讀賣新聞》爆中共介選 吳音寧批韓國瑜「問A答B」不敢面對

更多民視新聞報導

中國突宣布圍台軍演 總統府強硬發聲：破壞區域穩定現狀

蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了

中國突圍台實彈軍演 國防部批窮兵黷武破壞區域和平

