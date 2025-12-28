《讀賣》控中國介選讓韓國瑜跳腳 周軒諷：日媒也快變「綠營側翼」了

即時中心／徐子為報導



日本媒體《讀賣新聞》近日披露，近期暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，今在社群動態質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」；對此，柯建銘的國會助理周軒嘲諷，看起來《讀賣新聞》要變「綠營側翼」的時間快到了。





日本媒體《讀賣新聞》近日報導指出，暗網流傳3段音檔，內容為中共解放軍與民間企業之間的私下對話，討論如何介入2018年高雄市長選舉，藉此推升韓國瑜所引發的「韓流」聲勢。錄音內容提到，解放軍「56所」擬投入2000萬人民幣資金協助相關操作，並規劃未來對台灣約1000萬個帳號進行掌控，藉由影響輿論方式介入選舉；此外《鏡週刊》也揭露相關細節，指錄音涉及中共解放軍一名「丁姓處長」，以及北京「沃民高新科技」負責人齊中祥，雙方對話中還提及規劃約2000萬人民幣（折合新台幣約9000萬元）的介選經費。



韓國瑜於今天在臉書發文，大力駁斥該報導，痛批「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣」，卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。韓國瑜質疑，若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？



韓國瑜續批，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。他認為，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，若是2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，不僅太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。他呼籲為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒



對於韓國瑜強力反彈，周軒則是反諷，緊張緊張，刺激刺激，《讀賣新聞》看起來要變「綠營側翼」的時間快到了。並提醒大家，昨天任何一家的報導沒有一家指控韓院長有涉入其中喔。





