讀賣：高市擬2/8眾院改選 解散到投票僅16天、二戰後最短紀錄

日本首相高市早苗擬在23日例行國會伊始解散眾議院，日本媒體今日（1/14）透露，她正在考慮於27日發布改選公告，並在2月8日舉行投開票。這意味著從解散眾院到完成投開票僅相隔16天時間，將創下第二次世界大戰後的最短紀錄。

日本《讀賣新聞》披露上述消息，指此舉旨在縮短解散至投開票間的時程，以降低對國會審議2026年度預算案的影響。日本各都道府縣的選委會預計將加快2月8日投開票的籌備工作，但選舉日期可能會根據準備進度而延後。

日本政府昨日（1/13）舉行輪值內閣會議，決議於23日召集例行國會，內閣官房長官木原稔在眾議院被問及解散事宜時回應稱：「解散屬首相專權事項，我對此恕不置評。」木原已在自民黨總部與幹事長鈴木俊一等黨內高層會晤，據信已就解散國會等事宜進行報告。

高市早苗此前以應對物價高漲等理由，表明將盡快通過2026年度預算案。《讀賣新聞》指出，如果眾議院進入選舉程序，預算案恐怕將延至下一財政年度才能通過，但政府已做好準備，將推出臨時預算案應對。

高市還在考慮宣布解散國會的時機。政府和執政黨內部普遍認為，她會等到17日義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）結束訪日行程，以及同一天舉行的阪神大地震31週年追悼儀式後再宣布解散國會。

一系列聲明和行動都在暗示國會即將解散。作為自民黨的執政夥伴，日本維新會代表（黨魁）、大阪府知事吉村洋文13日向媒體坦言：「我認為（首相已）決定要舉行眾院改選」，並表明將以「執政黨過半數」為目標，但認為「沒有必要」與自民黨進行選區協調。

