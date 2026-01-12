讀《忽聞布農踏歌聲》：從外來者到同行者，許明智「全民原教」的生命敘事

文：李岱融（國家教育研究院原住民族教育研究中心助理研究員）

布農族的口傳神話中流傳著一則取火的故事：

太古時代，一條巨蟒堵塞了河道，引發大洪水。族人倉皇逃上玉山避難，卻忘了帶火種。

某夜，他們在遠方山巔望見火光，卻被滾滾洪水所隔，無法取火。

這時，青蛙自告奮勇前去取火，雖然成功點燃了火焰，卻因必須潛入水中而無法將火帶回。

後來，Haipis鳥自願代為前往，終於將火帶回人間，但牠的嘴也因此被燒紅。族人為感念其功，從此禁殺此鳥。

廣告 廣告

這隻Haipis鳥，也就是我們熟知的紅嘴黑鵯。

一場跨越界線、取火啟明的行動

火，一直是人類文明進步的象徵。如同紅嘴黑鵯為人類取火，師大附中國文科教師許明智的教育旅程，亦是一場跨越界線、取火啟明的行動。

自高中參與「原聲建中成長營」起，他踏入了布農族的文化世界。那時的他，正值青年時期，帶著對世界的好奇與理想。

當時的指導教師黃春木，在出發前對學生說了一句話：「你們是去學習的，不只是去服務。」這句話像一粒火種，在許明智心中悄悄燃起。

多年後，他在反思自己的教育歷程時，更深刻地體會這句話的意義：真正的教育，不是自上而下的施予，而是從理解他者開始的共學。

在之後的人生旅程中，他確立了以「推廣全民原教」為目標，並在碩士畢業後前往新竹縣尖石鄉服替代役，開始了長時間與部落共處的經驗。

那段時間讓他更深刻地理解文化並非抽象概念，而是日常生活的律動與共同體的記憶。

從布農到泰雅，從山林部落到教育現場，他在一次次的接觸與傾聽中，逐漸發現「文化」不只是研究的對象，而是教育的靈魂。

正如紅嘴黑鵯那樣，他帶著從族人身上汲取的火光，回到學校與課堂，嘗試讓更多學生看見那道曾經被忽略的光。

《忽聞布農踏歌聲：一名漢人教師接觸臺灣原住民族的十年生命行旅》這本書，是他教育旅程的書寫，也是對臺灣多元文化教育的一種回應。

書中記錄了他如何從服務學習者轉變為文化行動者，從個人經驗走向教育實踐。

他在書中回顧並反思自己如何從部落經驗中學習文化的謙卑，如何將這份理解轉化為課堂中的行動，並最終與志同道合的教師共同推動「全民原教」的理念。

這個理念的核心，不僅是讓原住民族文化走進教材，更在於讓教育回到「理解他者」的初衷。

在這條「全民原教」的實踐路上，他並不孤單。許多教師響應並加入了「全民原教社群」，他們分屬不同學科，包含了國文、歷史、地理、生物等科目，雖然專業有別，卻共享同一信念：教育應該讓學生在認識他者的過程中，重新理解自己。

社群中的老師們共同設計教案，集思廣益，嘗試將原住民族文化內涵轉化為各學科的教材素材。從文本分析到議題融入，從地理環境談到族群遷徙，從生物多樣性延伸到族群與自然共生的倫理，他們在摸索中實踐，試圖讓課堂成為文化理解的場域。

我想，「原住民族文學營」對許明智來說，一定是很重要的學習歷程，在營隊裡，跟隨講師的帶領進行地景走讀與文學課程。眾人的腳步深入部落，他在山林、河谷與聚落間穿梭，逐漸體會到文學並非僅存在於書頁，而是土地與人群共同編織的敘事。

他在書中寫道：「過往我所理解、書寫的文學，僅是侷限於自身的主流漢人視角，挖掘自身的都市成長經驗；但原住民族文學營的實地踏查，卻帶我用實際的步伐，走踏出文學的足跡。」

這段學習經驗讓他深刻體認到，認識不同族群的文化，本身就是一種自我定位的過程。那正是「讀萬卷書，行萬里路」的具體實踐——文字與土地的交會，讓他重新理解了教育與文化之間的關係。

此外，書中提及教育部的十五天壯遊計畫，也讓他在部落的每一個轉彎，都有了新的體悟。

特別是對於「事事規劃、按部就班」的教育慣性，在部落的日常往往會被突如其來的變化取代，無論是臨時的活動、天候的影響、族人的邀請與延宕，這一切都提醒著許明智，必須「學會順勢而行」。

那並非放任，而是一種對生命節奏的尊重，也是一種在不確定中與文化共行的學習。

從外來者到同行者，從學習文化到與文化共生

成長的旅程中，我們常透過閱讀、對話與人際往來來確認自己的位置。

在閱讀《忽聞布農踏歌聲》的過程中，我注意到書中「回去」、「回歸」、「回來」、「回到」這些詞的出現頻率極高。或許這正象徵著作者在成長歷程中的自我對話與文化呼喚。

許明智在原住民族文學營的參加記錄裡曾提到：「經由文學的閱讀與文化的學習，我努力成為一個『真正的人』，並找到適合自己的『巴拉冠』。」

在他的文字裡，這樣的「回」不只是地理上的移動，更是一種精神的回歸，回到土地、回到文化、回到對人的理解。

當非原民的朋友問：「你要去哪？」他會自然地回答：「我要回部落。」

而當山上的朋友問：「你什麼時候回來？」那「回來」二字，已是心境上的轉折——從外來者到成為被認可的同行者，從學習文化到與文化共生，或許正是他教育旅程最好的註腳。

對我而言，這樣的歷程，也正是一種教育者的自我省思。作為同樣在原住民族教育領域持續耕耘的研究者，我從碩士班開始投入原住民族口傳文學的研究，到如今關注原住民族教育議題，我也是一位漢人學習者，行走在文化理解的路上。

我常提醒自己，身為研究者與教育者，我們的角色不是「代言人」，而是「橋樑」。我們要協助把窗打開，讓那97%的非原民朋友，有機會走向並接觸那3%的原民文化。只要願意走入，族人、土地、部落與祖靈，終將在其中回應。

《忽聞布農踏歌聲》像是一盞微光，也是一面鏡子。它讓我看見更多像許明智這樣年輕、有行動力的教育者，不斷在自己的教學專業中推動全民原教的理念。

若要稍作挑剔，大概是全書的節奏略顯緩慢，同時也讓人感受到一種「未完成的進行式」。雖然他與社群中的教師們不斷嘗試設計教材、交流教案，但書中呈現的多是理念、選文的過程與經驗分享的開端，尚未能看到長期的成效與更多來自於學生具體案例。

對於像我這樣急於想了解實際推動成效與可借鏡經驗的讀者來說，或許會有些焦急。

然而，當我隨著作者的筆觸放慢腳步，反而被帶入更深層的思考。那種節奏上的從容，也提醒我，教育的變化從來不是瞬間的成果，而是一場持續淬煉與等待的歷程。

從個人經驗的書寫回望，《忽聞布農踏歌聲》同時也映照出更宏觀的教育樣貌，那不只是個人的生命敘事，更是一種集體的教育行動。一如卑南族學者孫大川在序言中所指出的，那是一場從「反應」（react）到「回應」（response）的轉化。

教育真正的價值，在於能否讓人產生回應的能力——對他者的回應、對社會的回應、對文化的回應。

許明智的實踐，正體現了這樣的精神：他從布農族的歌聲中取火、從文化中取火，讓火光照進自己的教育生命，也照亮更多教師與學生的心。

書名中的「踏歌聲」象徵的不僅是部落的吟唱，更是一種教育者在文化共鳴中「聽見」的姿態。

當教育者願意傾聽、願意共行，課堂便不再只是知識的場域，而是讓人看見教育與文化交織的力量，也提醒我們：教育不只是教學技術的更新，而是一種生命的回應。

當紅嘴黑鵯的嘴被火焰灼紅，它象徵的不只是勇氣，更是一種承擔，願意為他人取火、為群體帶光的承擔。

許明智的教育行動，或許正如紅嘴黑鵯的飛翔——不在於抵達何處，而在於那份願意穿越風火、為他人帶光的心。願這份火光，能在更多課堂與心靈中，持續燃燒、延展。

延伸閱讀

把「人設」做成好生意：中國「陪伴型AI」為何被迫走向海外？

寶萊塢電影《120勇士》聚焦印中戰爭被遺忘的一仗：若不是這些士兵，印度會失去半個拉達克