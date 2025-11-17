一變再變？他曝改「11/31」台大發千份雞排 網怒：又再騙

記者簡浩正／台北報導

自稱台大大氣系男子承諾發雞排卻放鳥。今又傳出11/31日發放千份雞排。因11月僅30日，網友根本不信。（圖／翻攝自黑特帝大臉書）

日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。後有學生發文強調「大氣系祭品文，地理系出」之外，今（17）日有網友又在黑特帝大發文說：「由於昨日雞排店的老闆娘突然要生，因此改期，將會等老闆娘生完孩子後的11/31號發放千份雞排」，由於11月只有30日，讓其他網友受不了在下方留言：「那又在騙，自以為有趣」。

此事件開端為一名台大網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌」，並預估11月12日到14日間台北至少放2天颱風假，甚至還強調「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過若是期間1天都沒放颱風假，自己就會請各300份。

沒想到該名網友預測大翻車，疑似同一名網友再度匿名發文，提到16日中午12點於台大傅鐘發放300份雞排加珍奶，並強調「發完為止 敬請期待！」沒想到時間一到，完全沒見到有人拿雞排、珍奶發放，共有400人被放鳥。

台大大氣系學會發聲切割，表示無法確定發文者是否為本系學生，請外界切勿過度將此一文章與本系做連結。

「黑特帝大」臉書16日再度出現匿名祭品文，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，將在今日中午丘森茶室北車店提供手搖飲兌換，「大氣系祭品文，地理系出！」該飲料店也證實有此訂單，並發文說明領取方式。

不過，今日接近中午時「黑特帝大」又再度出現匿名「雞排領取異動公告」祭品文：「由於昨日雞排店的老闆娘突然要生，因此改期，將會等老闆娘生完孩子後的11/31號發放雞排，時間訂在11/31的12點統一發放，為了補償昨日排隊的大家，雞排數量將會改成1000份。」

對此，其他網友在下方留言：「那又在騙，自以為有趣」、「下去領便當吧」，更有網友拆穿的說「可能11月真的有31號吧，可能匿名的文都可以無條件相信吧」，紛紛不相信此文正確性。

