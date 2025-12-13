即時中心／高睿鴻報導

天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。

水氣方面，劉沛滕表示，今天迎風面地區會有一些短暫降雨，但隨著大陸冷氣團逐漸南下，將帶來較乾冷的空氣，因此水氣會逐漸減少。從當前衛星雲圖來看，他指出，台灣上空的雲層仍是偏多，尤其是東北季風迎風面的北部、東部地區雲量多，這樣的情況恐持續至明天。

但另一方面，劉沛滕也強調，大陸冷氣團將乾冷空氣帶來台灣後，各地水氣會逐漸減少、轉乾。目前，大台北周邊山區、基隆北海岸、宜蘭地區，多少都還是有些降雨，但也預計，今日傍晚以後，水氣均將明顯減少。如此平穩的天氣，可能至少會持續到下週三、四，屆時預計有另一波東北季風增強，但帶來的水氣不會很多；反而是下週四、五以後，水氣才會逐漸增加，因此到時候，迎風面如北部、東部、基隆北海岸、大台北山區等，降雨機率恐稍微提升。

劉沛滕接著分析氣溫狀況，今天早上雖然偏涼，但白天仍逐漸回溫，中南部高溫甚至抵達25、26度左右。然而今晚開始，北部氣溫首先明顯下降，今晚到明天這段期間，低溫恐來到15至16度，部分地區甚至可能更低；最冷的時間點，則是明天晚上至後天清晨，且預計這段期間，是各地氣溫均會明顯下降，部分地區可能來到10至12度、北部大多數地區則是13至14度。

快新聞／變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了

明（14）天到後天的氣溫將會顯著降低。（圖／氣象署提供）

承上述，劉沛滕提醒，這兩天冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。好消息是，由於天氣持續保持晴朗，因此受陽光持續照射，預估週一氣溫能稍有回升；不過夜間失去光照後，降溫情形仍明顯，民眾必須留意溫差。他續指，下週二、三之後，冷氣團將逐漸減弱，溫度會持續回升；即便週三、四受到另一波東北季風影響，但溫度再降的幅度不大。

總而言之，劉沛滕表示，今天晚上開始，受冷氣團南下影響，各地大致上均呈現降溫趨勢；明天晚上到週一清晨這段期間，都是明顯偏冷的天氣狀況。水氣的部分，今晚以後會逐漸減少，各地天氣穩地，僅少數迎風面山區，恐還有一些零星降雨。

