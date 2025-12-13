變冷就陷情緒低潮... 小心「季節性情緒障礙」五大表徵！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

只要天氣變冷、下雨天就特別容易情緒低落？小心「季節性情緒障礙」在作怪。門診就有一名33歲工程師，兩年前診斷憂鬱症，症狀原本控制良好，但今年10月底，憂鬱情緒突然加劇，宵夜暴食、嗜睡、疲倦、作息混亂，工作也難以維持，求助醫師才知道，並非一般憂鬱惡化，而是典型的「季節性情緒障礙」。

國際研究估計，季節性情緒障礙症的盛行率大約在0.5至3%之間，若是症狀較輕微的「亞憂鬱症」(subsyndromal depression)，甚至可以高達約15%。

廣告 廣告

開業身心科醫師陳柏安表示，台灣目前雖然沒有明確盛行率的統計資料，但每到秋冬季節，身心科門診出現這一類因天氣憂鬱的患者，會明顯增加。

陳柏安說，臨床上「季節性情緒障礙」屬於重度憂鬱症或雙極性情感疾患的一種情緒特徵，尤其在夏天轉換成秋冬，日照時間減少時最常發作。因光線減少，大腦下視丘調控受影響，造成褪黑激素、血清素、多巴胺等神經傳導物質失衡，進而影響情緒、容易嗜睡、倦怠等。

冬季發生的季節性情緒障礙症，典型表徵包含：情緒低落、興趣喪失；食慾增加及嗜吃碳水化合物；嗜睡；注意力下降；低自尊及自殺意念。

陳柏安提醒，台灣秋冬溼冷、日照短，上班族、夜班工作者、久居室內者，較容易成為高風險族群。若覺得自己在季節變化時情緒特別不穩，建議可從補充維生素D、增加自然光照射、規律作息，改善生活習慣，室內增加光線等方面下手，有助減低季節性情緒障礙的影響。

要注意的是，陳柏安強調，臨床統計，約有12%至22%憂鬱症合併季節性情緒障礙者，最後被改診斷為躁鬱症，因為躁鬱症不易診斷，用藥和憂鬱症不同，其嚴重程度會隨著每次發作而惡化，治療也會越來越困難。民眾若發覺自己情緒有季節性轉換的特徵和臨床症狀，並且持續超過兩週，影響工作、家庭或人際功能等，建議和身心科醫師討論，及早確診，正確用藥以避免延誤治療。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

她一日數回「針狂刺臉」發疼！ 頑固性三叉神經痛一纏20年

冬天腳下三大隱藏風險！ 糖尿病這併發症5年死亡率勝過多數癌症

【文章轉載請註明出處】