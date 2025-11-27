變冷關節僵硬！醫示警「7類人」退化高風險

▲民眾在天氣轉涼時，有些人會出現起床膝蓋卡卡的情況。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 天氣開始轉涼，早上起床時膝蓋有點卡卡的、緊緊的，下床踩到地板的第一步突然有「軟腳」的感覺。中醫師提到，超過65歲以上的年長者、進入更年期或是骨質疏鬆、長時間久坐者等7類人要留意。

中醫師郭家榕指出，不只是膝蓋會出現退化性關節炎，尾椎、腰椎、手指、髖關節，都有可能出現關節發炎和退化的情況。而退化性關節炎的症狀會循序漸進的出現，首先是「關節發炎」，像是關節活動時出現緊繃腫脹感，還有早上起床時，或同樣的姿勢固定太久也會感覺到僵硬。

關節退化高風險7類人小心 醫：長時間久坐、久站注意

郭家榕說，若沒有處理，後續關節活動度會變差，無法完全伸直，甚至出現關節變形、沾黏的情況，會聽到關節摩擦的聲音，最嚴重的情況，會長出骨刺壓到神經，有麻木、電到的感覺。

至於有哪些人是關節退化的高風險族群，郭家榕提醒，超過65歲以上的年長者、進入更年期的婦女、骨質疏鬆、工作需要搬重物和長時間久坐久站的人，以及關節曾經遭到撞擊、受過嚴重傷害的人，都要留意。

郭家榕分享，以中藥的預防保養而言，臨床上常用的關節保養藥物是龜鹿二仙膠，成分是龜粄、鹿角、枸杞、人參，龜板和鹿角富含多種氨基酸，有強壯筋骨的作用，人參可以補氣、抗疲勞、增加免疫力，枸杞具有滋補肝腎和筋骨的功效。

另外，郭家榕推薦，每天早上15分鐘的八段錦，能夠讓全身氣血循環，放鬆緊繃的筋絡，讓關節和周圍的筋膜柔軟有彈性，保護關節不容易受傷。

