（圖／本報系資料照）

中廣前董事長趙少康在立法院舉行《七十少年》新書發表會，藍綠白政壇要角紛來致意，現場冠蓋雲集。由於書中提及當年曾與時任民進黨主席的施明德喝「大和解咖啡」，如今在現場的民進黨立院黨團總召柯建銘也拋出提問：「什麼時候續杯？」趙少康則笑回，若有機會，他很願意找三黨再喝大和解咖啡。這一來一往之間，時光彷彿重回30年前的場景。

儘管咖啡依舊香醇，和解仍是美好訴求，但時移境轉，人事已非，此一時、彼一時，此時此地再喊出重喝徒具其名的「大和解咖啡」，還真令人有「走味咖啡」的苦澀之感。

廣告 廣告

大和解是1995年時任民進黨主席施明德提出的政治理念，主張民進黨、新黨兩個在野黨應合作挑戰執政的國民黨地位，一起建立大聯合政府，以促成整個社會的和解；施明德邀請陳癸淼、趙少康等新黨領導人在立法院咖啡廳喝咖啡商談合作事宜，號稱「大和解咖啡」。

新黨提出「三黨不過半」口號，同意與民進黨合作，但此一協議雖然獲得民進黨內許信良與謝長廷支持，卻也在黨內引起極大爭議；緊接著兩黨在立法院院長選舉合作，當時新黨21票都投給施明德，但民進黨跑票1票，使得施明德未能當選院長，也導致大和解最後功敗垂成。

以30年前的時空背景來看，要讓民進黨、新黨這兩個位於政治光譜兩端的政黨合作，是何其艱難的工程，主其事者非具有相當的氣度、智慧與謀略，實難跨越歧見，開創新局。如今掛在嘴邊的和解咖啡，在主政者的權謀算計下，不僅口惠而實不至，也早就被社會大眾看破手腳，撫今追昔，能不慨嘆？