變國民黨內「第三太陽」？蔣萬安笑了：我很關心地球跟節能減碳

記者楊士誼／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（15）日要和參選市長的民眾黨主席黃國昌見面，台北市長蔣萬安對此則表示「當然（對李四川）有信心」，一定跟李四川攜手共同努力。至於被問及自己成為繼黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕後，國民黨內的「第三顆太陽」，蔣萬安則笑著向媒體表示，大家很關心太陽，自己很關心地球，所以基北北桃四市長今天齊聚推動減碳存摺2.0。

蔣萬安上午與基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓共同出席「減碳大聯盟頒獎記者會」，蔣萬安受訪時被問及新北藍白合最新進度，是否對李四川有信心？他則表示「當然（對李四川）有信心」，一定跟李四川攜手共同努力，隨即他看向劉和然，並稱劉和然也有提到，「我們都很樂見一定全力支持」。

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媒體追問，「鄭麗文路線」已在黨內確立，是否影響選情？蔣萬安則說，市民對於市政期待以及各方面肯定，就是他跟台北隊努力推動市政的最大底氣。而自己被稱為黨內「第三太陽」一事，蔣萬安聽後也看向身後的副市長們，一群人也開懷大笑，蔣萬安則笑著「今天最重要，你們都很關心太陽，我們今天很關心地球」，因此基北北桃四市來推動節能減碳全面升級，大家關心地球、節能減碳。

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