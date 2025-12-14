變壓器比AI晶片更難搶 華城總座爆國際雲端巨頭插隊搶貨

全球晶片搶手，但你知道變壓器更難搶嗎？「原合約交期2.5年，但客戶希望壓縮至2年內完成交付。」華城總經理許逸德透露，CSP（雲端服務供應商）為了搶貨，喊出願意支付更高價格，引爆新一波搶單潮。

拚交期2.5年變2年 雲端巨頭急付「加速費」

許逸德坦言，重電市場至今仍處於供需不平衡狀態，短期內沒有明確反轉的跡象，尤其變壓器陷入「四高」困境，技術門檻高、資本投入高、缺工缺料，以及取得國際認證與客戶信賴需要時間，築起極高的產業壁壘。

在算力即國力的時代，AI資料中心建置進度攸關競爭力。許逸德表示，華城透過標準化作業，交期控制比歐洲同業更短約2.5至3年，但客戶的焦慮已達臨界點，「客戶希望能再壓至2年內交付。」

為了縮短交貨時間，CSP業者已喊出願意支付較高價格或提供激勵條件。這種客戶付費搶貨的現象，使得華城得以維持更佳的獲利結構，專注於變壓器等高附加價值產品，業績占比已達73.5％。

降低關稅衝擊 靠「友好轉嫁」維持利潤

問題是，變壓器仍存課徵對等關稅20％的風險，許逸德透露，已與客戶採行「友好轉嫁」合作模式，華城僅需負擔6％，且2025至2026年訂單影響皆在風險可控的範圍內，至於2027年之後訂單，成本將在訂單成立當下分攤。

為了支應變壓器需求暴增，華城也積極擴大產能。台中港廠作為全台唯一能生產500kV超高壓變壓器的最大基地，已通過擴建案，預計2026年初動工，2027年第二季投產，完工後該廠整體產能可望直接翻倍，成為支撐未來外銷與超高壓市場的關鍵基地。