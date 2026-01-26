變天了！今全台轉雨「越晚越濕冷」 3地區慎防大雨轟炸

好天氣宣告結束！中央氣象署指出，今（27）日受東北季風增強及華南雲雨區東移雙重影響，全台水氣明顯增多，各地將轉為濕涼天氣。

氣象署提醒，今日天氣型態將是「越晚越濕冷」，民眾出門務必攜帶雨具並增添衣物。

雨彈來襲！3大警戒區今晚雨勢最猛

隨著雲雨區東移，今日北部及東半部地區將有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨的機會。

氣象署特別示警，降雨最明顯的時段將落在今晚至明（28日）晨，其中，大臺北山區、基隆北海岸、東北部地區將有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫溜滑梯 高山有望降雪

氣溫方面，今日起全台降溫。氣象署預測，中部以北及東北部低溫將下探15至16度，南部及花東地區低溫約17至18度。

廣告 廣告

白天高溫部分，北部及東半部僅剩19至23度，感受明顯轉涼；中南部雖仍有25至27度，但日夜溫差大，早晚仍需注意保暖。

此外，若低溫與水氣條件配合，今、明兩天3000公尺以上高山有零星降雪機率。氣象署提醒，行駛高山路段需留意路面可能結冰，務必注意行車安全。

週四清晨最凍 恐跌破10度

這波濕冷天氣將持續到週三，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今明兩天受到冷氣團影響，北台灣與宜蘭明顯轉冷且陰沉有雨。氣象署預報員林定宜表示，週三白天起水氣減少，西半部轉為多雲或零星短暫雨。

要注意的是，週四（29日）清晨將迎來本波最冷時刻。屆時雖東北季風減弱、轉為乾冷，但受「輻射冷卻」效應影響，中部以北及宜蘭低溫恐下探11至15度，局部空曠地區更有機會跌破10度。

週末鋒面再接力

「天氣風險 WeatherRisk」分析，週四白天起至週五（30日），隨著水氣減少、冷氣團減弱，各地將轉為多雲到晴的穩定天氣，氣溫也會明顯回升，北部高溫有望回升至24度左右。

不過好天氣僅維持兩天，氣象署指出，週六（31日）起將有另一波鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部將再度轉為有雨天氣，氣溫亦會再次下降，這波影響預計將持續至下週。